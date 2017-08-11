На новые детские сады в Челябинской области выделено более миллиарда рублей
В Челябинске построят два садика на 510 мест.
В Челябинске построят два садика на 510 мест.
В Челябинской области потратят 1,02 млрд рублей на детские сады, сообщают в
«В сфере дошкольного образования перед нами стоит несколько приоритетных задач. В первую очередь это, конечно, создание дополнительных мест. Помимо этого, не стоит забывать и о повышении качества образования. В этом аспекте немаловажной является работа по переподготовке и повышению квалификации педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования», — отмечает министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Отметим, по итогам I полугодия 2017 года введено дополнительно 337 мест.