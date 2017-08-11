Омские власти требуют разъяснений по обвинению в сокрытии АЧС

Источник: РИА "Новости"

Высказывание Сергея Данкверта о том, что ветеринарные власти Омской области полтора месяца скрывали появление африканской чумы свиней, было опубликовано 9 августа на сайте РБК.

В обращении, направленном Омской областью в Россельхознадзор РФ отмечается, что все службы региона, отвечающие за противоэпизоотическую безопасность, квалифицированно подготовлены к подобным ситуациям и действуют строго в соответствии с разработанными инструкциями. Это, в частности, 18 июля 2017 года на межрегиональном совещании в Омске подтвердил директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Владимир Шевкопляс, отметивший слаженность действий омских специалистов при ликвидации очага АЧС. Эта оценка сформирована по итогам личного наблюдения представителей федерального ведомства за работой служб региона по ликвидации АЧС.

Как подчеркнули в омском правительстве, любое сокрытие фактов появления очагов АЧС, в особенности государственным органом власти, является фактически преступным действием и требует серьезных доказательств.

Таковых, однако, быть не может, поскольку оперативное оповещение всех служб и населения о вспышке африканской чумы свиней является первоочередным фактором противодействия инфекции, и данное условие было немедленно выполнено в Омской области.

В региональном правительстве предполагают, что речь может идти только о сокрытии заражения АЧС владельцами личных подворий, и расследование данных случаев в настоящее время активно ведется компетентными органами.

В этой связи Россельхознадзор РФ просят предоставить факты умышленного сокрытия очагов АЧС органами власти для дальнейшего выяснения обстоятельств либо, если таковых нет, опровергнуть сделанное ранее заявление.