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09:30 (мск), источник: m24.ru

Движение на Трубной улице перекроют в выходные из-за ремонта

Ограничения будут действовать с полуночи 12 августа до пяти утра 14 августа.

Источник: Москва 24

В ближайшие выходные движение транспорта ограничат на Трубной улице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Перекрытия необходимы для проведения подготовительных инженерных работ по программе городского ремонта.

Ограничения будут действовать с полуночи 12 августа до пяти утра 14 августа. За это время на площади установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток, а также завершат устройство кабельной канализации.

Уточняется, что сети водостока и кабельной канализации проходят вдоль всей Трубной улицы. Они идут параллельно друг другу, их необходимо соединить при помощи пересечек, которые расположены под дорожным полотном. Для выполнения всех этих работ необходимо перекрыть всю проезжую часть.

Также движение частично ограничат в переулках, прилегающих к Трубной улице:

Печатников переулок — от дома 2 (до пересечения с Трубной улицей); Колокольчиков переулок — от дома 6, строения 1 (до пересечения с Трубной улицей); Большой Сергиевский переулок — от дома 5, строения 1б (до пересечения с Трубной улицей).

Участки этих переулков до пересечения с улицей Сретенкой будут доступны для проезда. Частично будет ограничен проезд в Малом Сухаревском переулке. На участке от Трубной улицы до дома 10, строения 1 автомобили смогут проехать только в сторону Цветного бульвара. Также закроют проезд во двор дома 8/12 на Садовой-Сухаревской улице.

Проехать по перекрытым участкам смогут только местные жители и спецтранспорт.

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