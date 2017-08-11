В Красноярске закупили 14 единиц новой техники для уборки улиц

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Для уборки улиц и дорог Красноярска закупают 14 единиц новой техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новая техника скоро поступит на предприятия, поскольку уже проведены торги и заключены договоры с поставщиками. Последний раз новые уборочные машины для города покупали более 5 лет назад. За это время спецтехника износилась.

«Приобретение новой техники — первая необходимость. Мы изучили ситуацию на всех предприятиях, которые занимаются уборкой городских улиц и дорог, выявили потребности. Техника эксплуатируется в очень напряженном режиме — ежедневно, конечно, она изнашивается. Очень важно своевременно обновлять и пополнять автопарк. В последнее время появляются современные машины, и очень важно, чтобы парк обновлялся именно универсальной техникой», — говорит первый заместитель главы Красноярска, руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Отмечается, что новая техника применима для разных видов уборки и в разные сезоны. Так, в муниципальное предприятие «ДРСП «Левобережное» будут направлены 4 комбинированных дорожных комплекса с самосвалами, на базе КАМАЗ, автогрейдер, две подметально-уборочные машины «Магистраль», два трактора. В МП «ДРСП Ленинского района» — две комбинированные дорожные машины с самосвалами на базе КАМАЗ и две подметально-уборочные машины «Магистраль».