«Росгеология» займется поиском золота на юге Красноярского края

Источник: Reuters

Компания «Росгеология» займется поиском рудного золота в пределах Узюпской площади Усинского района в Западных Саянах (Красноярский край). Площадь участка, где нужно искать металл, составит 180 кв. км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Госконтракт на проведение работ заключен между «Росгеологией» и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Чиновники выступают заказчиком в рамках проекта. Поиск нужно завершить к началу 2020 года.

«В итоге должны быть локализованы прогнозные ресурсы золота категорий Р1 и P2, выполнена геолого-экономическая оценка выявленных золоторудных объектов по укрупненным показателям, разработаны рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки в пределах территории», — отмечают представители компании.