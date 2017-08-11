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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Росгеология» займется поиском золота на юге Красноярского края

К началу 2020 года компания проведет поиск драгметалла в Западных Саянах.

Источник: Reuters

Компания «Росгеология» займется поиском рудного золота в пределах Узюпской площади Усинского района в Западных Саянах (Красноярский край). Площадь участка, где нужно искать металл, составит 180 кв. км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Госконтракт на проведение работ заключен между «Росгеологией» и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Чиновники выступают заказчиком в рамках проекта. Поиск нужно завершить к началу 2020 года.

«В итоге должны быть локализованы прогнозные ресурсы золота категорий Р1 и P2, выполнена геолого-экономическая оценка выявленных золоторудных объектов по укрупненным показателям, разработаны рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки в пределах территории», — отмечают представители компании.

АО «Росгеология» создано в июле 2011 года на базе госпредприятия «Центргеология». Все акции компании находятся в федеральной собственности. В холдинг входят 38 геологоразведочных предприятий, которые работают в 30 регионах страны.

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