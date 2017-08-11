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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проблемную стройку жилого комплекса «Кольцовский»

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский», что на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге.

Об этом Накануне.RU сообщили в областном надзорном ведомстве.

«В ходе проверки планируется дать оценку полноте принимаемых правительством региона мер, направленных на скорейший поиск инвестора-застройщика для достройки “проблемного” объекта», — уточнили в прокуратуре.

Там напомнили, что строительство объекта сопровождается систематическими срывами этапов его возведения, в связи с чем в июне 2017 года прокурор области Сергей Охлопков направил информацию в адрес врио губернатора Евгения Куйвашева с предложением взять ситуацию на личный контроль. Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика — АН «Базис» — главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

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