Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проблемную стройку жилого комплекса «Кольцовский»

Там напомнили, что строительство объекта сопровождается систематическими срывами этапов его возведения, в связи с чем в июне 2017 года прокурор области Сергей Охлопков направил информацию в адрес врио губернатора Евгения Куйвашева с предложением взять ситуацию на личный контроль. Кроме того, в отношении руководства первоначальной компании-застройщика — АН «Базис» — главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело.