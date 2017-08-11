На въезде в Краснодар ограничено движение грузовиков по мосту через канал Чибий

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста, а строительно-монтажные работы начнутся в 2018 году, сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

ФКУ Упрдор «Черноморье» просит водителей грузовых автомобилей соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные панно, учитывать введенное ограничение при планировании маршрутов поездки и обращает внимание, что проезд через Южный обход с М-4 «Дон» в направлении Новороссийска с выездом на А-146 Краснодар — Верхнебаканский для грузовых автомобилей с габаритом по высоте более 4,3 метра становится невозможным: им рекомендуется следовать в направлении Новороссийска по трассе М-4 «Дон». Для остальных грузовых автомобилей существует возможность разворота в направлении Новороссийска в районе ТРЦ «Мега». Контролировать соблюдение ПДД в связи с установленным ограничением будут сотрудники ГИБДД.