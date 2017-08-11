Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Трамп посоветовал КНДР «очень, очень нервничать»
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:01 (мск), источник: Югополис

На въезде в Краснодар ограничено движение грузовиков по мосту через канал Чибий

Запрет на движение транспорта массой свыше 3,5 тонн связан с неудовлетворительным состоянием моста через канал Чибий (левый), который экспертным заключением признан аварийным.

Мост расположен на 19-м километре на федеральной автомобильной дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский (обратное направление: Новороссийск — Краснодар).

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту моста, а строительно-монтажные работы начнутся в 2018 году, сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

ФКУ Упрдор «Черноморье» просит водителей грузовых автомобилей соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные панно, учитывать введенное ограничение при планировании маршрутов поездки и обращает внимание, что проезд через Южный обход с М-4 «Дон» в направлении Новороссийска с выездом на А-146 Краснодар — Верхнебаканский для грузовых автомобилей с габаритом по высоте более 4,3 метра становится невозможным: им рекомендуется следовать в направлении Новороссийска по трассе М-4 «Дон». Для остальных грузовых автомобилей существует возможность разворота в направлении Новороссийска в районе ТРЦ «Мега». Контролировать соблюдение ПДД в связи с установленным ограничением будут сотрудники ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Кубани двух врачей будут судить за неоказание помощи пациенту
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
СМИ: террористы отправляли деньги сообщникам в США через eBay
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь