Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
"На завтраке торговал девицами": Чайковская об отдыхе Листермана
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани будет создан региональный Фонд развития промышленности

АРМАВИР, 11 августа, ФедералПресс. В Армавире прошло заседание Совета по промышленности с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Во время обсуждений было сказано, что в крае создадут региональный Фонд развития промышленности.

В настоящее время по развитию промышленного сектора на первое место выходит вопрос о мерах господдержки предприятий, и по словам главы региона, к ней нужно походить серьезно, сообщает пресс-служба администрации края.

«Выберите приоритетные промышленные предприятия, чтобы оказать реальную господдержку, пусть их будет всего 10, вложимся, они начнут зарабатывать, станут локомотивами. Необходимо поменять формат господдержки, научиться расставлять приоритеты. Где-то краевой бюджет вложится, где-то льготные кредиты», — сказал Кондратьев.

Для полноценного развития отрасли в регионе глава края предложил создать региональный Фонд поддержки промышленности. Он будет поддерживать как крупные, так средние и мелкие предприятия. По словам первого заместителя директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Юлии Калимулиной, Минпромторгом России выделены 277 млн рублей на развитие промышленности края.

«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре создадут Национальный центр зерна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Севастополе вспомнят всю историю выборов
СМИ узнали о планах США закрыть одно из российских генконсульств
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам
СМИ: террористы отправляли деньги сообщникам в США через eBay
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве не смогут достроить треть проблемных новостроек
Прокуратура выявила многомиллионные махинации коммунальщиков
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь