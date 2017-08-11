На Кубани будет создан региональный Фонд развития промышленности

В настоящее время по развитию промышленного сектора на первое место выходит вопрос о мерах господдержки предприятий, и по словам главы региона, к ней нужно походить серьезно, сообщает пресс-служба администрации края.

«Выберите приоритетные промышленные предприятия, чтобы оказать реальную господдержку, пусть их будет всего 10, вложимся, они начнут зарабатывать, станут локомотивами. Необходимо поменять формат господдержки, научиться расставлять приоритеты. Где-то краевой бюджет вложится, где-то льготные кредиты», — сказал Кондратьев.

Для полноценного развития отрасли в регионе глава края предложил создать региональный Фонд поддержки промышленности. Он будет поддерживать как крупные, так средние и мелкие предприятия. По словам первого заместителя директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Юлии Калимулиной, Минпромторгом России выделены 277 млн рублей на развитие промышленности края.