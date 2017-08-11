В Волжском жильцам многоэтажек вернули полмиллиона рублей за переплату

«С начала года изменился порядок начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества собственников в многоквартирном доме. По нововведениям в жилищном законодательстве инспекцией государственного жилищного надзора была проведена разъяснительная работа. Несмотря на проведенные мероприятия, а также официальные разъяснения Минстроя РФ, некоторые УК изменения законодательства интерпретировали по-своему, и плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, рассчитали по нормативу потребления, даже в тех случаях, когда сумма по показаниям общедомового прибора учета сложилась ниже нормативных», — подчеркнули в Госжилнадзоре.