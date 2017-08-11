В Волжском жильцам многоэтажек вернули полмиллиона рублей за переплату
Жителям Волжского вернули полмиллиона рублей, переплаченных за коммунальные ресурсы.
Жителям Волжского вернули полмиллиона рублей, переплаченных за коммунальные ресурсы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, управляющая компания вынуждала жильцов переплачивать за содержание общего имущества. Одним из первых вернули деньги собственникам дома № 54 по улице Волжской Военной флотилии.
«С начала года изменился порядок начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества собственников в многоквартирном доме. По нововведениям в жилищном законодательстве инспекцией государственного жилищного надзора была проведена разъяснительная работа. Несмотря на проведенные мероприятия, а также официальные разъяснения Минстроя РФ, некоторые УК изменения законодательства интерпретировали
Добавим, что возврат денег, незаконно начисленных жильцам, продолжается.