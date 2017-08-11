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10:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском жильцам многоэтажек вернули полмиллиона рублей за переплату

Жителям Волжского вернули полмиллиона рублей, переплаченных за коммунальные ресурсы.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Госжилнадзоре, управляющая компания вынуждала жильцов переплачивать за содержание общего имущества. Одним из первых вернули деньги собственникам дома № 54 по улице Волжской Военной флотилии.

«С начала года изменился порядок начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества собственников в многоквартирном доме. По нововведениям в жилищном законодательстве инспекцией государственного жилищного надзора была проведена разъяснительная работа. Несмотря на проведенные мероприятия, а также официальные разъяснения Минстроя РФ, некоторые УК изменения законодательства интерпретировали по-своему, и плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества, рассчитали по нормативу потребления, даже в тех случаях, когда сумма по показаниям общедомового прибора учета сложилась ниже нормативных», — подчеркнули в Госжилнадзоре.

Добавим, что возврат денег, незаконно начисленных жильцам, продолжается.

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