В Кишиневе полиция проводит проверки на стройках

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева совместно с представителями Инспекции труда инициировали внеплановые проверки на стройках в столичном секторе Центр на предмет соблюдения действующего законодательства со стороны экономических агентов и рабочих.

Проверкам подверглись несколько строек в Кишиневе. Специалисты обращают внимание на соблюдение правил безопасности во время выполнения работ, на наличие спецоборудования у рабочих. По запросу правоохранительных органов, представители компаний-застройщиков обязаны предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы проверить легально ли трудоустроены люди.