В Кишиневе полиция проводит проверки на стройках
Сотрудники правоохранительных органов проводят в центре Кишинева проверки на стройках: с чем связаны действия полиции?
Сотрудники правоохранительных органов проводят в центре Кишинева проверки на стройках: с чем связаны действия полиции?
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева совместно с представителями Инспекции труда инициировали внеплановые проверки на стройках в столичном секторе Центр на предмет соблюдения действующего законодательства со стороны экономических агентов и рабочих.
Проверкам подверглись несколько строек в Кишиневе. Специалисты обращают внимание на соблюдение правил безопасности во время выполнения работ, на наличие спецоборудования у рабочих. По запросу правоохранительных органов, представители
Как пояснили в