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09:43 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе полиция проводит проверки на стройках

Сотрудники правоохранительных органов проводят в центре Кишинева проверки на стройках: с чем связаны действия полиции?

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева совместно с представителями Инспекции труда инициировали внеплановые проверки на стройках в столичном секторе Центр на предмет соблюдения действующего законодательства со стороны экономических агентов и рабочих.

Проверкам подверглись несколько строек в Кишиневе. Специалисты обращают внимание на соблюдение правил безопасности во время выполнения работ, на наличие спецоборудования у рабочих. По запросу правоохранительных органов, представители компаний-застройщиков обязаны предоставить всю необходимую информацию для того, чтобы проверить легально ли трудоустроены люди.

Как пояснили в пресс-службе Инспектората полиции Кишинева, проверки направлены на предотвращение несчастных случаев и краж на стройках, а также на выявление лиц, причастных к совершению преступлений на территории Кишинева.

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