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10:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Роскосмос» взялся за долги южноуральских коммунальщиков

И развитие моногородов.

Источник: УралИнформБюро

Механизмы создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах обсудили представители «Роскосмоса» и правительства Челябинской области. Первое заседание рабочей группы по взаимодействию южноуральских предприятий ракетно-космической отрасли с органами госвласти и местного самоуправления прошло под председательством замгубернатора Руслана Гаттарова.

Также собравшиеся рассмотрели варианты создания единого электротранспортного кластера на базе Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова — филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева». Кроме того, стороны пришли к единому мнению о необходимости открытия в регионе представительства госкорпорации «Роскосмос».

«Роскосмос» — стратегически значимый партнер в работе по данному направлению, а создание ТОСЭР станет возможным при определении госкорпорацией новых инвестиционных проектов на территории, — отметил Р. Гаттаров.

Директор Департамента «Роскосмоса» по взаимодействию с органами госвласти и работе с регионами Александр Захаренко подчеркнул, что подобная работа ведется в Московской области и Красноярском крае. Положительный опыт сотрудничества с Челябинской областью будет способствовать достижению намеченных целей.

Стороны договорились и об урегулировании задолженности муниципальных предприятий Южного Урала за поставки энергоресурсов и питьевой воды перед организациями «Роскосмоса» и выработали комплекс мер на будущее, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГК «Роскосмос».

В ближайшее время между госкорпорацией и правительством Челябинской области будет подписание соглашения о сотрудничестве.

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