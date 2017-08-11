«Роскосмос» взялся за долги южноуральских коммунальщиков
И развитие моногородов.
И развитие моногородов.
Механизмы создания территорий опережающего
Также собравшиеся рассмотрели варианты создания единого электротранспортного кластера на базе
«Роскосмос» — стратегически значимый партнер в работе по данному направлению, а создание ТОСЭР станет возможным при определении госкорпорацией новых инвестиционных проектов на территории, — отметил Р. Гаттаров.
Стороны договорились и об урегулировании задолженности муниципальных предприятий Южного Урала за поставки энергоресурсов и питьевой воды перед организациями «Роскосмоса» и выработали комплекс мер на будущее, сообщили «Уралинформбюро» в
В ближайшее время между госкорпорацией и правительством Челябинской области будет подписание соглашения о сотрудничестве.