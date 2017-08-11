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11:07 (мск), источник: Pro Город Самара

В шести районах Самары снесут ветхие дома

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который займется сносом девяти аварийных домов. На эти цели чиновники планируют выделить 11,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Дома необходимо будет снести в шести районах города по следующим адресам:

Красноглинский район: поселок Мехзавод, 1 квартал, дом № 20 и поселок Управленческий, улица Зеленая, 2;.

Кировский район: 18 км Московского шоссе, 3 литера В;.

Самарский район: улица Молодогвардейская, 7 литера АА1а и улица Льва Толстого, 81 литера Б;.

Железнодорожный район: улица Буянова, 25 и километр 127−130, дом № 1 литера А, А1, а, а2, а3, а4;.

Промышленный район: улица Томашев Колок, 25;.

Куйбышевский район: улица Пирогова, 11.

Основанием для сноса этих домов служат распоряжения глав районных администраций. Все работы нужно будет выполнить до 31 октября.

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