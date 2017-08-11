Иркутская область стала больше экспортировать минералку и газировку в Китай

Источник: IrkutskMedia.ru

Объем экспортных поставок Иркутской области в Китайскую Народную Республику превысил 873 млн долларов США в первом квартале 2017 года. Увеличение составило 73,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. В частности, отмечается рост поставок минеральной и газированной воды. Регион продал КНР в первом отчетном периоде года товары более чем на 400 тысяч долларов США, хотя за весь 2016-й сумма достигла 504,6 тысячи. Как отметил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, дружеские и торговые отношения между Приангарьем и Китаем существуют очень давно. По его словам, с каждым годом в Иркутской области растет интерес к изучению китайского языка, а также активно развивается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, растет туристический поток, углубляются культурные связи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На протяжении нескольких лет КНР входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области с долей 38,1% в ВТО. Традиционно более 90% торгового оборота обеспечивают экспортные поставки продукции иркутских товаропроизводителей на китайский рынок. По итогам 2016 года взаимный товарооборот составил 2,86 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с показателем 2015-го на 8,5%. Добавим, что в первом квартале 2017-го вырос объем импорта из Поднебесной в Иркутскую область на 27,9% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом и составил 50,8 тысячи долларов США.

«Мы ценим традиции дружбы, которые сложились у нас с Китайской Народной Республикой, готовы и дальше развивать экономические контакты, создавать условия для роста объемов торговли, инвестиций, расширения гуманитарных связей. С 2001 года именно Китай является лидером среди внешнеторговых партнеров региона. Товарооборот составляет порядка 3 млрд долларов США», — рассказал Евгений Орачевский.

По словам главы регионального Минэка, провинция Хэйлунцзян, центральный город которой — Харбин, является для Иркутской области одной из приоритетных в сфере торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году состоялось несколько значимых совместных мероприятий. Так, в апреле организовали бизнес-миссию деловых кругов провинции Хэйлунцзян в Иркутске. Кроме того, в июне кабмин региона принял участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

«Наш регион представил товары региональных компаний и презентовал инвестиционные проекты для потенциальных инвесторов из Китайской Народной Республики», — заявил Евгений Орачевский.

Также министр экономического развития Приангарья отметил, что в течение многих лет региональное министерство экономического развития и Иркутский «Сибэкспоцентр» активно работают в сфере расширения партнерства с зарубежными странами. Так, на этой неделе в областном центре стартовала первая выставка экспортных товаров из Харбина. Экспозицию составили электроника, текстиль, продукты питания, строительные материалы, продукты для поддержания здоровья, медицинские и другие товары. По словам генерального директора «Сибэкспоцентра» Андрея Шаповалова, данная выставка означает «знакомство», то есть иркутский бизнес должен понять, что за город Харбин, где он находится, каким образом можно выстраивать отношения.

Китайские партнеры планируют сделать выставку экспортных товаров из Китая в столице Приангарья ежегодной. В свою очередь, российская сторона заинтересована в том, чтобы на Харбинской выставке присутствовали организации из Иркутской области.

Между тем заместитель начальника управления коммерции Харбина г-н Ван Ли рассказал, что столица провинции Хэйлунцзян характеризуется стремительным экономическим и социальным развитием и входит в десятку городов Китая с сильнейшей экономикой. В то же время генеральный консул КНР в Иркутске г-н Цао Юньлун обратил внимание на то, что проведение выставки экспортных товаров Харбина в Иркутске — отличный результат совместных усилий российской и китайской стороны, а также хорошая платформа для развития сотрудничества между двумя странами.

Глава регионального министерства экономического развития Евгений Орачевский также отметил, что Иркутская область будет оказывать всяческую поддержку китайской стороне в сфере развития торговых отношений.

Напомним, Иркутская область представила проекты, ориентированные на средний бизнес в рамках участия в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине в июне 2017 года. Министерство экономического развития подготовило 10 проектов по среднему предпринимательству. Регион уже сейчас представлен в Харбине, как и в Китае в целом, многими видами товаров, в частности, сельскохозяйственных и химических, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.