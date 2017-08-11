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11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Имущество «Мостостроя-9» досталось иркутским покупателям

Самым дорогим активом банкрота оказалось его офисное здание.

Источник: Reuters

В ходе процедуры банкротства распродано имущество ЗАО «Мостострой-9» — крупной строительной компании в Иркутской области. Итоги торгов подведены на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По данным организатора торгов, самым дорогим реализованным активом компании стало четырехэтажное административное нежилое здание на ул. Лермонтова, 142 в Иркутске площадью 1,3 тыс. кв. м. Местная жительница Марина Решетникова приобрела его вместе с земельным участком за 22,6 млн руб. На сайте «Мостостроя-9» указывается, что здесь располагается главный офис компании.

Несколько лотов на сумму почти 20 млн руб. приобрело иркутское ООО «Передвижная механизированная колонна — 57». В числе купленного им имущества значительная часть автопарка банкрота.

ЗАО «Мостострой-9», проработавшее на рынке Центральной и Восточной Сибири около 35 лет, занималось строительством и реконструкцией сооружений на автомобильных и железных дорогах. На сайте компании отмечены пять еще не завершенных объектов. В их числе строительство моста через реку Нюя в Республике Саха (Якутия), реконструкция моста через реку Шилка в Забайкальском крае.

ЗАО «Мостострой-9» было признано банкротом по решению арбитражного суда Иркутской области в октябре 2015 года. Соответствующий иск подавало подмосковное ООО «Деформационные швы и опорные части».

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