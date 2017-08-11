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11:24 (мск), источник: Uralpress.ru

Вадим Евдокимов оценил масштабы строительства спорткомплекса в Карабаше

Заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов в рамках рабочего визита в Карабаш высоко оценил скорость и качество возведения нового спортивного комплекса «Металлург», который возводят Русская медная компания и ЗАО «Карабашмедь».

Источник: Uralpress.ru

«Спорткомплекс меняется на глазах. Уже практически готовы помещения, где будет размещено оборудование для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой. Не вызывает сомнений, что в начале сентября “Металлург” будет готов к приемке, — прокомментировал Вадим Евдокимов. — Строители создали очень хороший игровой зал — светлый, красивый, удобный, профессиональный. Я надеюсь, что жители Карабаша с удовольствием и комфортом будут заниматься в новом спорткомплексе».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, в настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка основного здания спортивного комплекса. Масштабные работы идут и на малой спортивной арене: установлены трибуны для зрителей, в ближайшее время начнется укладка специального игрового покрытия.

После завершения внутренних отделочных работ РМК приобретет и установит в залах комплекса оборудование для спортивных секций. Для организации соревнований и занятий в «Металлурге» будет сформирован профессиональный тренерский и административный состав.

Большой спортзал спорткомплекса будет включать площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, сектор для спортивной борьбы и боксерский ринг.

В пристройке к основному зданию разместятся секция тяжелой атлетики, помещение для занятия фитнесом и ряд других спортивных секций, оснащенных всем необходимым инвентарем.

Комплекс будет оборудован раздевалками, душевыми комнатами и санузлом. Проектом предусмотрена раздевалка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные кабинеты будут у тренеров и административного персонала. Специальное помещение выделено для хранения спортивного инвентаря.

Открытие спорткомплекса должно состояться осенью 2017 года.

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