Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Минтранс России ограничил зону полетов над строящимся мостом через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью РФ.
Минтранс России ограничил зону полетов над строящимся мостом через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью РФ.
Согласно приказу главного транспортного ведомства от 28 апреля 2017 года № 171, полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до одной тысячи метров. Ширина зоны — три километра, протяженность — на всю длину моста.
Как сообщалось ранее, при установке арок Крымского моста ограничат судоходство. Арочные пролеты планируют установить до наступления осенних штормов.