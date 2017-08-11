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11:18 (мск), источник: "Российская газета"

Над Крымским мостом запретили летать ниже километра

Минтранс России ограничил зону полетов над строящимся мостом через Керченский пролив, который соединит Крым с материковой частью РФ.

Согласно приказу главного транспортного ведомства от 28 апреля 2017 года № 171, полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до одной тысячи метров. Ширина зоны — три километра, протяженность — на всю длину моста.

Запрет ввели для обеспечения безопасности на время строительства моста. Нарушителей ждет штраф от трех тысяч рублей до 500 тысяч.

Как сообщалось ранее, при установке арок Крымского моста ограничат судоходство. Арочные пролеты планируют установить до наступления осенних штормов.

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