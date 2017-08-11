Над Крымским мостом запретили летать ниже километра

Согласно приказу главного транспортного ведомства от 28 апреля 2017 года № 171, полеты всех воздушных судов, аэростатов и дронов запрещены на высоте до одной тысячи метров. Ширина зоны — три километра, протяженность — на всю длину моста.

Запрет ввели для обеспечения безопасности на время строительства моста. Нарушителей ждет штраф от трех тысяч рублей до 500 тысяч.