Урожай винограда в Молдове в нынешнем году будет больше прошлогоднего

Источник: Noi.md

Согласно сообщению ведомства, урожай столового винограда составит 90 тыс. т, винных сортов — 280 тыс. т и изабельных — около 30 тыс. т. Порядка 300 тыс. т гроздьев планируется отправить на переработку. По мнению специалистов, погодные условия для выращивания винограда в этом году были удовлетворительные, но, кроме проведенных до сих пор 7−8 опрыскиваний для защиты от болезней, необходимо еще как минимум два.

Расходы на содержание виноградников возросли и составили в агрохозяйствах 35−37 тыс. леев на гектар, а у фермеров — 28−30 тыс. При урожайности 8 т/га себестоимость килограмма винограда европейских сортов составит 4−4,5 лея, а изабельных — 2−2,25 лея. Исходя из этого, для рентабельности виноградарям необходимо продавать продукцию не менее чем по 4,5 лея/кг, а для сортов для производства вина с наименованием по месту происхождения и с содержанием сахара более 200 г/дм3 — еще выше.