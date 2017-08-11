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10:14 (мск), источник: Noi.md

Урожай винограда в Молдове в нынешнем году будет больше прошлогоднего

Урожай винограда в Молдове в нынешнем году оценивается в 410 тыс. т — на 19% больше прошлогоднего. Таково мнение отраслевого совета по винограду и вину, заседание которого состоялось в четверг в Минсельхозе.

Источник: Noi.md

Согласно сообщению ведомства, урожай столового винограда составит 90 тыс. т, винных сортов — 280 тыс. т и изабельных — около 30 тыс. т. Порядка 300 тыс. т гроздьев планируется отправить на переработку. По мнению специалистов, погодные условия для выращивания винограда в этом году были удовлетворительные, но, кроме проведенных до сих пор 7−8 опрыскиваний для защиты от болезней, необходимо еще как минимум два.

Расходы на содержание виноградников возросли и составили в агрохозяйствах 35−37 тыс. леев на гектар, а у фермеров — 28−30 тыс. При урожайности 8 т/га себестоимость килограмма винограда европейских сортов составит 4−4,5 лея, а изабельных — 2−2,25 лея. Исходя из этого, для рентабельности виноградарям необходимо продавать продукцию не менее чем по 4,5 лея/кг, а для сортов для производства вина с наименованием по месту происхождения и с содержанием сахара более 200 г/дм3 — еще выше.

На заседании также отмечалось, что в республике принята нормативная база для внедрения Регистра винограда и вина, протестировано программное обеспечение его информационной автоматизированной системы и в 2018 г. регистр должен функционировать. Для этого необходимо активизировать деятельность по внесению в регистр виноградников и выращиваемых сортов винограда юридическими лицами.

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