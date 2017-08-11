В Петербурге собираются создать единую сеть причалов
Городскому бюджету это мероприятие обойдётся в 45−75 миллионов рублей.
Городскому бюджету это мероприятие обойдётся в 45−75 миллионов рублей.
В Смольном разрабатывают идею создания единой сети городских причалов — как в Венеции.
Сейчас в городе на Неве есть 16 причалов, но они расположены на самой Неве, причем не всегда даже в туристических местах, цитирует «Фонтанка» слова главы комитета по туризму Андрея Мушкарёва. Тогда как самые популярные точки старта экскурсий на набережных Мойки, Фонтанки и каналов сдаются в аренду частным лицам.
Существующая модель наносит ущерб туристам, городу и самому бизнесу, считают в Смольном. По словам Мушкарева, чиновники получают много жалоб по поводу организации речных круизов.
Решением всех проблем может стать создание сети городских причалов. Тогда город сможет установить для всех участников рынка единый тариф и составить оптимальный график маршрутов. Проект может обойтись бюджету в 45−75 миллионов рублей.