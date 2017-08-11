В Петербурге собираются создать единую сеть причалов

В Смольном разрабатывают идею создания единой сети городских причалов — как в Венеции.

Сейчас в городе на Неве есть 16 причалов, но они расположены на самой Неве, причем не всегда даже в туристических местах, цитирует «Фонтанка» слова главы комитета по туризму Андрея Мушкарёва. Тогда как самые популярные точки старта экскурсий на набережных Мойки, Фонтанки и каналов сдаются в аренду частным лицам.

Существующая модель наносит ущерб туристам, городу и самому бизнесу, считают в Смольном. По словам Мушкарева, чиновники получают много жалоб по поводу организации речных круизов.

Во-первых, у них нет четкого расписания. Во-вторых, всех раздражают зазывалы с громкоговорителями. В-третьих, суда и пирсы не всегда отвечают требованиям по безопасности. Сами предприниматели жалуются на непрозрачную схему доступа к причалам.