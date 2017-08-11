Сотрудники омского свинокомплекса проживут на работе ещё две недели

Напомним, что три дня назад на предприятии «Руском» работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром из бушуюшего в регионе вируса африканской чумы свиней.

«Такие меры безопасности принимается на многих свинокомплексах нашей страны. Всё это делается в добровольной форме. Естественно, работникам идёт дополнительная оплата. Данное решение принимается для того, чтобы оградить связи с внешним миром и предотвратить занос вирус африканской чумы свиней на территорию свиноводческого комплекса. Это решение не может быть неправомерным, поскольку если бы люди отказывались, об этом уже было бы известно. Пока мера распространяется на две недели», — прокомментировал Владимир Плащенко.