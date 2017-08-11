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11:35 (мск), источник: АиФ Омск

Сотрудники омского свинокомплекса проживут на работе ещё две недели

В Омской области это первый подобный случай.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники омского свинокомплекса проживут на работе ещё две недели. Об этом заявил начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Напомним, что три дня назад на предприятии «Руском» работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром из бушуюшего в регионе вируса африканской чумы свиней.

«Такие меры безопасности принимается на многих свинокомплексах нашей страны. Всё это делается в добровольной форме. Естественно, работникам идёт дополнительная оплата. Данное решение принимается для того, чтобы оградить связи с внешним миром и предотвратить занос вирус африканской чумы свиней на территорию свиноводческого комплекса. Это решение не может быть неправомерным, поскольку если бы люди отказывались, об этом уже было бы известно. Пока мера распространяется на две недели», — прокомментировал Владимир Плащенко.

По его словам, для сотрудников созданы все условия для проживания. Для сотрудников приобрели телевизоры, микроволновые печи, организовано трёхразовое горячее питание.

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