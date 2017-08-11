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11:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проекты по переработке древесины за 2,4 млрд руб. будут реализованы в Красноярском крае

В Красноярске состоялось очередное заседание регионального инвестиционного совета.

Инвестиционный совет одобрил создание двух новых лесоперерабатывающих производств на территории Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Красноярске состоялось очередное заседание регионального инвестиционного совета, где были рассмотрены заявки ООО «Красфан» и ООО «Ангара Лес», претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

ООО «Красфан» приобрело и уже запустило производство на площадке бывшего Енисейского фанерного комбината в Сосновоборске. В рамках реализации нового проекта в крае запланировано возобновление и расширение производства хвойной и комбинированной фанеры.

Енисейский фанерный комбинат, в свою очередь, реализовал приоритетный инвестиционный проект в Сосновоборске, вложив в его строительство более 7 млрд рублей. Производство товарного шпона и фанеры было запущено в 2011 году, однако по причине закредитованности предприятие не смогло своевременно рассчитаться с банками. В 2014 году производство было законсервировано.

Новый инвестиционный проект предполагает создание деревообрабатывающего производства проектной мощностью 200 тыс. м³ фанеры, переработку 158 тыс. м³ тонкомерного пиловочника, 3,5 тыс. тонн раф-брикетов, 20 тыс. м³ карандашей в год.

Общая сумма инвестиций в проект составит более 2 млрд рублей. На предприятии будут созданы 350 рабочих мест. Этой весной завершились работы по расконсервированию и ремонту импортного оборудования, задействованного в глубокой переработке древесины. Выйти на производственную мощность в 50 тыс. м³ готовой фанеры новые собственники предприятия планируют к концу 2017 года. Сегодня на комбинате трудятся 168 человек. Компания уже выплатила более 21 млн рублей налогов.

Реализацию второго проекта инициировала лесозаготовительная компания региона «Карат Лес». В рамках реализации проекта планируется создать лесоперерабатывающее производство в Кодинске. Ожидается, что оно будет производить порядка 105 тыс. м³ пиломатериалов. Общий объем инвестиций в проект составит 352 млн рублей. В рамках реализации проекта будут созданы 132 рабочих места. Кроме того, новое предприятие будет обеспечивать биотопливом местные котельные.

«В рамках реализации проектов будут созданы новые рабочие места, что позволит трудоустроить в том числе и высококвалифицированных специалистов, участвовавших в строительстве Богучанской ГЭС. Кроме того, благодаря запуску новых производств по глубокой переработке будут утилизироваться отходы лесопиления, что позволит вырабатывать тепло и электроэнергию», — отметил министр лесного хозяйства края Владимир Векшин.

Члены инвестиционного совета Красноярского края единогласно поддержали оба проекта. Теперь проектам предстоит пройти процедуру согласования в федеральном агентстве лесного хозяйства.

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