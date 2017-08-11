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10:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области закрыли предприятие из-за загрязнения воздуха

Внеплановый уикенд продлиться 90 дней.

Источник: РИА "Новости"

По требованию Департамента природных ресурсов и окружающей среды Правительства Новосибирской области в Черепановском районе остановлено предприятие по выпуску древесного угля. На этом дымном производстве проведена внеплановая проверка, которую проводили с привлечением экспертов для отбора проб воздуха.

«По результатам измерений промышленных выбросов на углетомильных печах были установлено, что имеется превышение нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, а также выброс вредного (загрязняющего) вещества первого класса опасности без утвержденных в установленном порядке нормативов выбросов и специального разрешения, и иные нарушения», — сообщила «АиФ-Новосибирск» пресс-служба департамента.

Кроме остановки углетомительных печей, которые есть основа производства древесного и активированного угля, на предприятие наложен административный штраф в 130 тыс.рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений. Чуть позже данную организацию ждет повторная проверка.

По данным Департамента природных ресурсов и окружающей среды Правительства Новосибирской области за первое полугодие 2017 года в регионе на предприятиях проведено более 300 проверок на предмет исполнения соответствующего законодательства. Без малого 500 юридических, должностных и физических лиц привлечено к административной ответственности.

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