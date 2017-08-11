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10:57 (мск), источник: СуперОмск

В распространении чумы свиней обвинили омских фермеров

Руководитель ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко ответил на обвинения о сокрытии африканской чумы свиней на территории региона, которые недавно озвучил глава федерального Россельхознадзора. Он заявил, что омские власти полтора месяца скрывали факт появления чумы.

Источник: РИА "Новости"

Оказалось, что чума действительно появилась в Омской области раньше, чем об этом стало известно массам. Но не знали об этом ни власти, ни ветеринарные службы.

«По степени разложения можно судить о том, что это происходило уже где-то в начале июня. Несовременное обращение в ветеринарную службу, недобросовестность говорит о том, что возможно, он производил и убой. Достоверно уже известно, что он реализовывал поросят в Новоархангеловку, и затем пошло распространение по данному населенному пункту. Есть информация, что так же он с Верблюжьим и Нижнеиртышским контактировал. За счет такой безответственности и произошло дальнейшее распространение», — прокомментировал ситуацию Плащенко.

Сейчас на территории Омской области зафиксирован 21 очаг чумы свиней, что составляет порядка 30% от общего числа очагов по России. Всего в Омской области чума проявилась в восьми районах в основном это частные подворья, зафиксирована и на одном КФХ. Источник чумы пока достоверно не установлен.

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