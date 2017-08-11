В распространении чумы свиней обвинили омских фермеров

Оказалось, что чума действительно появилась в Омской области раньше, чем об этом стало известно массам. Но не знали об этом ни власти, ни ветеринарные службы.

«По степени разложения можно судить о том, что это происходило уже где-то в начале июня. Несовременное обращение в ветеринарную службу, недобросовестность говорит о том, что возможно, он производил и убой. Достоверно уже известно, что он реализовывал поросят в Новоархангеловку, и затем пошло распространение по данному населенному пункту. Есть информация, что так же он с Верблюжьим и Нижнеиртышским контактировал. За счет такой безответственности и произошло дальнейшее распространение», — прокомментировал ситуацию Плащенко.