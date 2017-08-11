Самый большой среди донских моногородов двор благоустроят

Планируется капитально отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, установить детскую и спортивную площадки, организовать зону отдыха, автостоянку, а также провести озеленение территории.

Напомним, в 2017 году в Ростовской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предполагается благоустроить дворы и общественные пространства в Ростове, Таганроге, Азове, Зверево, Гуково и Донецке. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.