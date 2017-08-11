Эффективность истребителя Т-50 увеличат за счет новых «мозгов»

Российский истребитель пятого поколения сможет не только контролировать свое положение в пространстве и время полета, но и следить за электромагнитным спектром. Это сделает самолет защищенным от средств радиоэлектронного подавления противника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

Также у новейших истребителей появится возможность обнаруживать цели своими локаторами и наводить на них ракеты и высокоточные бомбы. При этом сама машина будет закрыта установленными на ее борту системами РЭБ.

«С точки зрения электронщиков, современные летательные аппараты достигли того уровня, когда резкого повышения их возможностей достичь уже невозможно. При этом создание новых “мозгов” — бортового оборудования — дает увеличение эффективности в разы», — рассказал заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Гиви Джанджгава.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», российские истребители пятого поколения продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках авиационного фестиваля «Форсаж-2017».