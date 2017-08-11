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11:20 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Эффективность истребителя Т-50 увеличат за счет новых «мозгов»

Локаторы ПАК ФА смогут наводить на цели ракеты и высокоточные бомбы.

Российский истребитель пятого поколения сможет не только контролировать свое положение в пространстве и время полета, но и следить за электромагнитным спектром. Это сделает самолет защищенным от средств радиоэлектронного подавления противника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

Также у новейших истребителей появится возможность обнаруживать цели своими локаторами и наводить на них ракеты и высокоточные бомбы. При этом сама машина будет закрыта установленными на ее борту системами РЭБ.

«С точки зрения электронщиков, современные летательные аппараты достигли того уровня, когда резкого повышения их возможностей достичь уже невозможно. При этом создание новых “мозгов” — бортового оборудования — дает увеличение эффективности в разы», — рассказал заместитель генерального директора по НИОКР бортового оборудования концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Гиви Джанджгава.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», российские истребители пятого поколения продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в рамках авиационного фестиваля «Форсаж-2017».

Напомним, Т-50 — истребитель пятого поколения — впервые поднялся в воздух в 2010 году. В июне 2017 года генерал-полковник Виктор Бондарев говорил о том, что ВКС намерены получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50, 12 экземпляров, а минувшей весной авиастроители Комсомольска-на-Амуре передали для испытаний девятый опытный образец боевой машины. Кроме того, к концу года Минобороны ждёт поставки ПАК ФА уже с новыми, более мощными двигателями.

Ранее стало известно о том, что в состав вооружения Т-50 вошла новейшая тактическая противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ, что позволяет истребителю стать настоящим «убийцей авианосцев». Как заявили эксперты, благодаря новинке комплекс ПАК-ФА станет не просто истребителем, а многофункциональной боевой машиной.

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