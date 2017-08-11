Хабаровчане остались недовольны благоустроенным двором

Источник: Восток Медиа

Жильцы многоэтажки в Хабаровске считают, что ремонт дороги, ведущей к их дому, создал больше неудобств, чем положительных изменений. Городская администрация развернула работу по благоустройству дворов, в программе участвуют 57 объектов, но происходящим довольны не все жители дальневосточной столицы.

Хабаровчанин Николай Веселов обратился к представителям мэрии, посетившим в пятницу, 11 августа двор дома № 57 на улице Руднева. Он рассказал, что местные жители остались недовольны шириной дорожного полотна.

«Ширина дороги составляет всего 2,5 метра. Если припарковать машину рядом с домом, это создаст проблемы для пешеходов. Ставить машину приходится на газоне. Строители пошли навстречу и опустили часть бордюра, чтобы можно было заехать. Раньше с подобными проблемами я не сталкивался», — сказал Николай.

Соседа поддержал и Эдуард Бабанин. Он также считает, что специалисты, отвечавшие за проект благоустройства двора, не позаботились об удобстве граждан и уверен, что ширина дороги нарушает установленные законом строительные нормы и правила.

«Подавляющее большинство жителей нашего дома — пожилые люди. До недавнего времени наш сосед-пенсионер каждый день вызывал скорую помощь. Из-за ширины дороги ей приходилось заезжать задом. Что говорить о крупногабаритном транспорте? Пожарная машина в случае ЧП не проедет», — отметил хабаровчанин.

По его словам, жители дома подписались под письмом, в котором просили урегулировать ситуацию, но положительного ответа не получили. Представитель городской администрации пообещал всё проверить, зафиксировать и исправить нарушения.