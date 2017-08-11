В Уфе отремонтируют дорогу в аэропорт за 143 млн рублей
Дорогу на выезде из столицы Башкирии будут ремонтировать четвертый год подряд.
Дорогу на выезде из столицы Башкирии будут ремонтировать четвертый год подряд.
Южный выезд из столицы Башкирии отремонтируют за 143 миллиона рублей. Соответствующий заказ разместила мэрия Уфы на сайте госзакупок.
Предполагается, что подрядчик отремонтирует участок дороги от проспекта Салавата Юлаева до начала трассы М-5 и автомобильный мост через реку Белая. Заявки на аукцион подрядчики должны подать до 24 августа.
Дорогу на выезде из столицы Башкирии ремонтируют довольно часто. Серьезная реконструкция предшествовала саммитам ШОС и БРИКС, когда