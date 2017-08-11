Ростовское управление систем водоснабжения купит иномарку за 2,3 млн рублей
В Ростовской области ГУП «Управление систем водоснабжения» купит иностранный кроссовер за 2,35 млн руб. Соответствующая заявка появилась на официальном портале госзакупок.
В Ростовской области ГУП «Управление систем водоснабжения» купит иностранный кроссовер за 2,35 млн руб. Соответствующая заявка появилась на официальном портале госзакупок.
Как следует из документации, организация планирует на основе лизинга приобрести полноприводный Nissan
Машина должна быть оснащена