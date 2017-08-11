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17:23 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовское управление систем водоснабжения купит иномарку за 2,3 млн рублей

В Ростовской области ГУП «Управление систем водоснабжения» купит иностранный кроссовер за 2,35 млн руб. Соответствующая заявка появилась на официальном портале госзакупок.

Как следует из документации, организация планирует на основе лизинга приобрести полноприводный Nissan X-Trail перламутрового цвета с двигателем 2 л и мощностью 145 л.с.

Машина должна быть оснащена круиз-контролем и кондиционером, многофункциональным сенсорным дисплеем и подогревом сидений, зеркал в солнцезащитных козырьках и системы Hand-free, а также входами для USB, IPhone и IPod.

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