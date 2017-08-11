Ростовское управление систем водоснабжения купит иномарку за 2,3 млн рублей

Как следует из документации, организация планирует на основе лизинга приобрести полноприводный Nissan X-Trail перламутрового цвета с двигателем 2 л и мощностью 145 л.с.

Машина должна быть оснащена круиз-контролем и кондиционером, многофункциональным сенсорным дисплеем и подогревом сидений, зеркал в солнцезащитных козырьках и системы Hand-free, а также входами для USB, IPhone и IPod.