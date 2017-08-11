Андрей Бочаров проинспектировал ход реализации инвестпроекта по строительству рыбоперерабатывающего завода

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Инвестпроект стоимостью 70 миллионов рублей почти завершен. Здесь будут перерабатывать более 2,5 тысячи тонн местного сырья, поставляя волгоградцам и жителям соседних регионов вяленую, соленую и копченую продукцию. Треть своей продукции компания намерена реализовать через сеть фирменных магазинов, что позволит снизить цену для покупателя.

— Проект очень важный, — отметил Андрей Бочаров. — Крупных рыбных производств в регионе до сих пор не было. Эта одна из отраслей, которая в области десятилетиями не развивалась, а потребность в качественной рыбной продукции у жителей региона всегда была высокая. Сегодня благодаря предпринимательской инициативе развивается эта отрасль. Вместе с этим появляется возможность соединить рыболовецкие хозяйства с перерабатывающим предприятием и полностью отслеживать движение рыбной продукции до прилавков. Процесс станет более прозрачным и позволит снизить её стоимость.

— Производство будет оснащено самым современным, преимущественно отечественном оборудованием: пять камер копчения, шесть — вяления, — рассказал руководитель перерабатывающего предприятия Андрей Даничелько. — Будет создано 36 новых рабочих мест. Первую продукцию завод выпустит до конца года.

Реализация инвестиционного проекта по строительству рыбзавода входит в комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногородов, к которым относится и Михайловка.

Глава администрации Михайловки Сергей Фомин сообщил, что в районе развивается рыбоводство, создаются новые хозяйства.

Андрей Бочаров поставил задачу профильным комитетам оказать содействие в реализации инвестпроектов.

— Вопросы хранения и переработки — одни из самых важных для развития АПК региона. Поэтапно обе эти проблемы решаются, — подчеркнул Андрей Бочаров.