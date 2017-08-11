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11:11 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров проинспектировал ход реализации инвестпроекта по строительству рыбоперерабатывающего завода

Губернатор Волгоградской области совершает рабочую поездку в Михайловку. Первым пунктом стал новый завод по переработке рыбы, открытие которого намечено на конец 2017 года.

Источник: РИАЦ

Инвестпроект стоимостью 70 миллионов рублей почти завершен. Здесь будут перерабатывать более 2,5 тысячи тонн местного сырья, поставляя волгоградцам и жителям соседних регионов вяленую, соленую и копченую продукцию. Треть своей продукции компания намерена реализовать через сеть фирменных магазинов, что позволит снизить цену для покупателя.

— Проект очень важный, — отметил Андрей Бочаров. — Крупных рыбных производств в регионе до сих пор не было. Эта одна из отраслей, которая в области десятилетиями не развивалась, а потребность в качественной рыбной продукции у жителей региона всегда была высокая. Сегодня благодаря предпринимательской инициативе развивается эта отрасль. Вместе с этим появляется возможность соединить рыболовецкие хозяйства с перерабатывающим предприятием и полностью отслеживать движение рыбной продукции до прилавков. Процесс станет более прозрачным и позволит снизить её стоимость.

— Производство будет оснащено самым современным, преимущественно отечественном оборудованием: пять камер копчения, шесть — вяления, — рассказал руководитель перерабатывающего предприятия Андрей Даничелько. — Будет создано 36 новых рабочих мест. Первую продукцию завод выпустит до конца года.

Реализация инвестиционного проекта по строительству рыбзавода входит в комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногородов, к которым относится и Михайловка.

Глава администрации Михайловки Сергей Фомин сообщил, что в районе развивается рыбоводство, создаются новые хозяйства.

Андрей Бочаров поставил задачу профильным комитетам оказать содействие в реализации инвестпроектов.

— Вопросы хранения и переработки — одни из самых важных для развития АПК региона. Поэтапно обе эти проблемы решаются, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Сегодня в Волгоградской области работают порядка 630 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. За последние три года объемы глубокой переработки сельхозпродукции выросли в 3,5 раза — с 70 тысяч тонн до 250 тысяч тонн. В планах — за два года увеличить показатель до 350 тысяч тонн.

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