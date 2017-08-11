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11:50 (мск), источник: АиФ Калининград

Власти Янтарного и Пионерского задолжали 1,8 млн взносов за капремонт

Власти Янтарного и Пионерского задолжали взносы за капремонт за муниципальные квартиры. В ближайшее время им нужно погасить задолженность, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

«Межрайонная прокуратура установила, что администрации Пионерского и Янтарного городских округов, как собственники муниципального жилого фонда, не выполняют свои обязанности по ежемесячному внесению платы за капитальный ремонт общего имущества за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета», — говорят в прокуратуре.

В итоге с февраля по май они недоплатили около 1,8 млн рублей более чем за 250 помещений.

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