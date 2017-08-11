Власти Янтарного и Пионерского задолжали 1,8 млн взносов за капремонт

«Межрайонная прокуратура установила, что администрации Пионерского и Янтарного городских округов, как собственники муниципального жилого фонда, не выполняют свои обязанности по ежемесячному внесению платы за капитальный ремонт общего имущества за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета», — говорят в прокуратуре.