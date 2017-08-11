Власти Янтарного и Пионерского задолжали 1,8 млн взносов за капремонт
Власти Янтарного и Пионерского задолжали взносы за капремонт за муниципальные квартиры. В ближайшее время им нужно погасить задолженность, сообщает
Власти Янтарного и Пионерского задолжали взносы за капремонт за муниципальные квартиры. В ближайшее время им нужно погасить задолженность, сообщает
«Межрайонная прокуратура установила, что администрации Пионерского и Янтарного городских округов, как собственники муниципального жилого фонда, не выполняют свои обязанности по ежемесячному внесению платы за капитальный ремонт общего имущества за жилые помещения, находящиеся в собственности муниципалитета», — говорят в прокуратуре.
В итоге с февраля по май они недоплатили около 1,8 млн рублей более чем за 250 помещений.