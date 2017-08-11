Дорожники закончили ремонт участка Московского проспекта

Источник: Новый Калининград

«Продолжаются работы на участке от Восточной эстакады до Северного обхода. Так как это один объект, то и цифры будут в целом. Снято верхнее покрытие, практически полностью уложен выравнивающий слой и на 64% верхний слой. Завершена регулировка люков», — пишет Дятлова.

По ее словам, на улице Емельянова сняли деформированный слой асфальта и на 36% уложили верхнее покрытие. Рабочие разобрали и наполовину уже установили бортовой камень. «На Северном обходе подрядчики проводят геодезические работы, а на ул. Дзержинского переустанавливается бортовой камень», — отмечает врио министра.

На трассе Калининград-Балтийск общий объем фрезерования составил 73%, дорожники продолжают укладку выравнивающего и верхнего слоев. На самом протяженном участке ремонта Калининград-Крылово через Правдинск (более 40 километров) на 61% выполнено фрезерование асфальта.