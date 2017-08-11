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12:21 (мск), источник: Новый Калининград

Дорожники закончили ремонт участка Московского проспекта

Ремонт Московского проспекта на участке от Литовского вала до строящейся Восточной эстакады закончен. О ходе работ по программе «Безопасные и качественные дороги» на своей страничке в социальной сети Facebook в пятницу отчиталась врио министра развития инфраструктуры области Елена Дятлова.

Источник: Новый Калининград

«Продолжаются работы на участке от Восточной эстакады до Северного обхода. Так как это один объект, то и цифры будут в целом. Снято верхнее покрытие, практически полностью уложен выравнивающий слой и на 64% верхний слой. Завершена регулировка люков», — пишет Дятлова.

По ее словам, на улице Емельянова сняли деформированный слой асфальта и на 36% уложили верхнее покрытие. Рабочие разобрали и наполовину уже установили бортовой камень. «На Северном обходе подрядчики проводят геодезические работы, а на ул. Дзержинского переустанавливается бортовой камень», — отмечает врио министра.

На трассе Калининград-Балтийск общий объем фрезерования составил 73%, дорожники продолжают укладку выравнивающего и верхнего слоев. На самом протяженном участке ремонта Калининград-Крылово через Правдинск (более 40 километров) на 61% выполнено фрезерование асфальта.

На дороге Калининград-Долгоруково завершается укладка выравнивающего слоя асфальта. На автодороге Переславское-Круглово почти завершена укладка выравнивающего слоя и более чем на 75% уложен верхний слой. На Южном обходе продолжается устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также работы по укреплению обочин.

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