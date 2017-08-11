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11:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловским строителям дадут 54 миллиарда рублей

На дороги, школы и стадионы.

Источник: УралИнформБюро

В строительный комплекс Среднего Урала до 2024 года будет вложено 54,1 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В числе прочего на эти деньги будет построено 17 крупных капитальных объектов спортивного назначения, социальной сферы и дорожной инфраструктуры, сообщает «Уралинформбюро».

Строительная стратегия региональной власти изложена в постановлении правительства Свердловской области от 10 августа 2017 года «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Перечень объектов и суммы бюджетного финансирования их строительства были утверждены на днях на заседании областного кабмина.

Согласно документу, львиная доля расходов на нужды капстроительства (26,4 миллиарда рублей) ляжет на плечи регионального бюджета. Местные бюджеты должны внести 11,8 миллиарда, федеральная казна — 6,6 миллиарда рублей. Из внебюджетных источников поступит 9,2 миллиарда рублей.

Из приоритетных проектов строительства и реконструкции, запланированных к реализации до 2024 года, 10 располагаются в столице Урала, а 7 — в муниципалитетах Свердловской области. Среди них детские сады в районах Академический и Солнечный (Екатеринбург) и Новой Ляле, школы в Сухом Логу, Верхней Пышме и Староуткинске, а также новые улицы, запроектированные в Академическом и Солнечном. Судя по информации, изложенной в постановлении, общая стоимость работ по строительству улиц №№ 1, 3 и 7 в Солнечном, а также продолжения улицы Академика Сахарова и Краснолесья в Академическом превысит 2 миллиарда рублей.

Отдельной строкой в постановлении указаны спортивные объекты.

Среди них — реконструкция стадиона школы № 13 в поселке Староуткинск, пристрой к стадиону в Серове, 3-я и 4-я очереди легкоатлетического комплекса «Калининец» (микрорайон Эльмаш, Екатеринбург) и ледовая арена «Авто» (микрорайон Солнечный, Екатеринбург).

Особое внимание уделено подготовке Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу-2018. Так, свыше 119 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт фан-зоны ЧМ-2018 в ЦПКиО имени Маяковского, 727,8 миллиона — на монтаж и демонтаж строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования. Еще 300 тысяч рублей область собирается потратить на организацию периметра безопасности вокруг Центрального стадиона («Екатеринбург Арена»).

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