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11:43 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове увеличилась стоимость масла, молока и сахара

Департамент экономики Ростовской администрации провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания на городских рынках.

Так, за прошедшую неделю от 0,1% до 1,6% стали больше стоить говядина, рыба, масло подсолнечное, курица, молоко, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая, маргарин, мука, рис шлифованный, гречка и вермишель.

Однако есть и положительные для потребителей новости, основанные на исследовании структуры. На сумму от 0,2% до 13,4% уменьшилась стоимость свинины, картофеля, сыра сычужного, куриных яиц, чая, хлеба, баранины, сметаны, творога жирного, капусты, лука репчатого, моркови и яблок.

По данным департамента экономики, стоимость основных товаров за время исследования не менялась.

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