В Ростове увеличилась стоимость масла, молока и сахара
Департамент экономики Ростовской администрации провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания на городских рынках.
Департамент экономики Ростовской администрации провел очередной мониторинг цен на основные продукты питания на городских рынках.
Так, за прошедшую неделю от 0,1% до 1,6% стали больше стоить говядина, рыба, масло подсолнечное, курица, молоко, сахар, колбаса полукопченая и
Однако есть и положительные для потребителей новости, основанные на исследовании структуры. На сумму от 0,2% до 13,4% уменьшилась стоимость свинины, картофеля, сыра сычужного, куриных яиц, чая, хлеба, баранины, сметаны, творога жирного, капусты, лука репчатого, моркови и яблок.
По данным департамента экономики, стоимость основных товаров за время исследования не менялась.