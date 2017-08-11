В Ростове увеличилась стоимость масла, молока и сахара

Так, за прошедшую неделю от 0,1% до 1,6% стали больше стоить говядина, рыба, масло подсолнечное, курица, молоко, сахар, колбаса полукопченая и варено-копченая, маргарин, мука, рис шлифованный, гречка и вермишель.

Однако есть и положительные для потребителей новости, основанные на исследовании структуры. На сумму от 0,2% до 13,4% уменьшилась стоимость свинины, картофеля, сыра сычужного, куриных яиц, чая, хлеба, баранины, сметаны, творога жирного, капусты, лука репчатого, моркови и яблок.