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11:47 (мск), источник: VN.ru

Посевные площади увеличились в Новосибирской области

Сельхозпроизводители Новосибирской области в этом году получили больше двух млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Благодаря финансовой поддержке удалось увеличить посевные площади и не только.

Встречу с журналистами министр сельского хозяйства начинает с повседневных задач. Заготовка сенажа, надои. Показатели не рекордные, как в прошлом году. Но, уверяет, идем медленно, но верно. 76% от плана сделано. По продуктивности фуражных коров у нас второе место в стране. В 2016-м могли рассчитывать лишь на четвертое.

Субсидирование сельского хозяйства. Помочь всем не получается. Увы, далеко не каждый хозяин оправдывает госдотации. Поэтому пришлось ужесточить меры поддержки и помогать материально лишь тем, у кого действительно будет результат.

«Бугры, где растет пшеница, вымерзли, низины вымокли, где-то процентов 20−25 пропало, — говорит руководитель хозяйства Юрий Горбенко. — Всходы есть, но очень редкие. Что-нибудь соберем».

Жесткий контроль семейных ферм. Как оказалось, не все крестьяне полученные деньги пустили по назначению, некоторые покупали вместо коров и овец машины и телефоны.

Впрочем, на «таких» уже завели уголовные дела. Но есть и положительные стороны, например, в этом году расширили перечень субсидированной техники. Ее можно приобрести исключительно в Новосибирской области. Таким образом местные промышленники увеличили производительность и географию продаж.

«Мы должны начать качественно работать друг с другом. Если ты заявляешь, что будешь заниматься какой-то определенной сферой и в этих целях получаешь деньги, ты должен последовательно выполнить свое обещание, потому что на продукт производства нацелена и пищевая, и перерабатывающая промышленность региона, мы настаиваем на необходимости корректной взаимной работы по предоставлению заявок, отчетностей и денег», — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Не обошли омскую проблему с африканской чумой свиней. Глава ведомства уверенно заявил: в Новосибирской области такой проблемы возникнуть не должно. Затронули и сельский профессионализм. Здесь Василий Андреевич категоричен: кадров не хватает и в вопросе повышения мастерства всегда есть к чему стремиться.

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