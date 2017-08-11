Посевные площади увеличились в Новосибирской области

Встречу с журналистами министр сельского хозяйства начинает с повседневных задач. Заготовка сенажа, надои. Показатели не рекордные, как в прошлом году. Но, уверяет, идем медленно, но верно. 76% от плана сделано. По продуктивности фуражных коров у нас второе место в стране. В 2016-м могли рассчитывать лишь на четвертое.

Субсидирование сельского хозяйства. Помочь всем не получается. Увы, далеко не каждый хозяин оправдывает госдотации. Поэтому пришлось ужесточить меры поддержки и помогать материально лишь тем, у кого действительно будет результат.

«Бугры, где растет пшеница, вымерзли, низины вымокли, где-то процентов 20−25 пропало, — говорит руководитель хозяйства Юрий Горбенко. — Всходы есть, но очень редкие. Что-нибудь соберем».

Жесткий контроль семейных ферм. Как оказалось, не все крестьяне полученные деньги пустили по назначению, некоторые покупали вместо коров и овец машины и телефоны.

Впрочем, на «таких» уже завели уголовные дела. Но есть и положительные стороны, например, в этом году расширили перечень субсидированной техники. Ее можно приобрести исключительно в Новосибирской области. Таким образом местные промышленники увеличили производительность и географию продаж.

«Мы должны начать качественно работать друг с другом. Если ты заявляешь, что будешь заниматься какой-то определенной сферой и в этих целях получаешь деньги, ты должен последовательно выполнить свое обещание, потому что на продукт производства нацелена и пищевая, и перерабатывающая промышленность региона, мы настаиваем на необходимости корректной взаимной работы по предоставлению заявок, отчетностей и денег», — сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.