Второй катер для минобороны спустила на воду «Окская судоверфь» в Нижегородской области 10 августа

Источник: osy.ru

Согласно информации, катер «Иоанн Кронштадский» проекта 21270 предназначен для обеспечения служебных разъездов. Район использования катера — прибрежная зона Черного моря с удалением от точки выхода до 50 миль. Контракт на строительство второго катера проекта 21270 был заключен 25 февраля 2016 года. Проектант судна — Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Напомним, первый катер этого проекта «Окская судоверфь» спустила на воду 27 сентября 2016 года. Строительство второго катера началось в середине апреля того же года. Напомним также, что в июле 2017 года «Окская судоверфь» спустила на воду инновационное водолазное судно-катамаран «Игорь Ильин».

СПРАВКА

Длина судна проекта 21270 составляет 27,4 м, ширина — 6,5 м, осадка катера — около 1,6 м, полное водоизмещение — около 110 тонн. В параметры дедвейта судна входит: полная боевая скорость — 22 узла, экономическая скорость — 15 узлов. Мореходность катера составляет пять баллов по безопасности плавания. Пассажировместимость катера — до 20 человек.