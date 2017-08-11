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12:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Второй катер для минобороны спустила на воду «Окская судоверфь» в Нижегородской области 10 августа

Второй разъездной катер для минобороны спустила на воду «Окская судоверфь» (АО, Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) 10 августа 2017 года. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Источник: osy.ru

Согласно информации, катер «Иоанн Кронштадский» проекта 21270 предназначен для обеспечения служебных разъездов. Район использования катера — прибрежная зона Черного моря с удалением от точки выхода до 50 миль. Контракт на строительство второго катера проекта 21270 был заключен 25 февраля 2016 года. Проектант судна — Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Напомним, первый катер этого проекта «Окская судоверфь» спустила на воду 27 сентября 2016 года. Строительство второго катера началось в середине апреля того же года. Напомним также, что в июле 2017 года «Окская судоверфь» спустила на воду инновационное водолазное судно-катамаран «Игорь Ильин».

СПРАВКА

Длина судна проекта 21270 составляет 27,4 м, ширина — 6,5 м, осадка катера — около 1,6 м, полное водоизмещение — около 110 тонн. В параметры дедвейта судна входит: полная боевая скорость — 22 узла, экономическая скорость — 15 узлов. Мореходность катера составляет пять баллов по безопасности плавания. Пассажировместимость катера — до 20 человек.

АО «Окская судоверфь» входит в состав дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

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