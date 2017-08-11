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16:10 (мск), источник: ТАСС

Мэр: передача котельных Новосибирска в концессию не приведет к росту тарифов

Анатолий Локоть отметил, что котельные и сети останутся в собственности города, а поставщик энергии будет использовать их и заниматься реконструкцией.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Передача муниципальных котельных и теплосетей в концессию поставщикам теплоэнергии, монополистом среди которых является компания «СибЭКО», не приведет к повышению тарифов, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Это решение (отдать теплоэнергетический комплекс в концессию — прим. ТАСС) связано с федеральным законодательством. В этом году мы должны перейти на новые отношения. “СибЭКО” — монополист в поставке теплоэнергии, но, может, в концессии захочет принять участие еще какой- нибудь поставщик. Тарифная политика при этом не изменится»
Анатолий Локоть

Он добавил, что котельные и сети останутся в собственности города, а поставщик энергии будет использовать их и заниматься реконструкцией. В настоящее время условия концессии разрабатываются.

Как сообщалось ранее, компания «СибЭКО» сократила инвестпрограмму по реконструкции инфраструктуры на этот год с 700 до 400 млн рублей после отмены роста тарифов ЖКХ в регионе.

Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске с 1 июля этого года сразу на 15%, что вызвало недовольство среди жителей города — они неоднократно выходили на митинги. В апреле губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил повышение тарифов — они увеличились максимум на 4%.

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