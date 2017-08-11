Проспекты Нагибина и Ворошиловский в Ростове хотят соединить прямой дорогой

«У нас есть предложение провести в следующем году реконструкцию площади Гагарина и соединить Ворошиловский и Нагибина напрямую. Это избавит нас от лишних поворотов и сэкономит время прохождения данного участка», — цитирует СМИ заявление чиновника.

По словам Евгения Лебедева, рассматривалось несколько вариантов реконструкции, начиная от строительства подземного тоннеля, заканчивая надземной эстакадой, которая бы начиналась от улицы Варфоломеева, но был выбран вариант строительства прямой дороги.