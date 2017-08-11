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12:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проспекты Нагибина и Ворошиловский в Ростове хотят соединить прямой дорогой

Проспекты Нагибина и Ворошиловский в донской столице предполагается соединить прямой дорогой, сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на заместителя главы администрации Ростова по вопросам транспорта и дорожного движения Евгения Лебедева.

«У нас есть предложение провести в следующем году реконструкцию площади Гагарина и соединить Ворошиловский и Нагибина напрямую. Это избавит нас от лишних поворотов и сэкономит время прохождения данного участка», — цитирует СМИ заявление чиновника.

По словам Евгения Лебедева, рассматривалось несколько вариантов реконструкции, начиная от строительства подземного тоннеля, заканчивая надземной эстакадой, которая бы начиналась от улицы Варфоломеева, но был выбран вариант строительства прямой дороги.

В сообщении отмечается, что ранее ГИБДД региона предлагала городской администрации Ростова построить прямой участок между проспектам Ворошиловским и Нагибина. Однако власти города решили создать малое полукольцо, которое позволяет машинам с Ворошиловского проспекта напрямую уходить на улицу Текучева.

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