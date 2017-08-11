На Главном автовокзале Ростова пассажиров заставляли переплачивать за билеты
На Главном автовокзале в
На Главном автовокзале в
В ведомстве установили, что ООО «Транс Сервис» арендовало у ПАО «Донавтовокзал» нежилое помещение и разместило на территории Главного автовокзала кассы, цены на билеты в которых стоили больше, чем в кассах ПАО «Донавтовокзал». При желании пассажиров приобрести билеты в кассах Главного автовокзала на аналогичный рейс, кассиры ПАО «Донавтовокзал» перенаправляли людей в кассу ООО «Транс Сервис».
В ростовском УФАС установили, что таким образом ущемлялись и интересы перевозчиков, поскольку пассажиров перенаправляли к конкурентам. Кроме того, «Транс Сервис» продавало билеты на маршруты перевозчиков, имеющих не соответствующие установленному расписанию паспорта маршрутов.
Организациям выданы предписания о прекращении противоправных действий.