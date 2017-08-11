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12:19 (мск), источник: Деловое сообщество

На Главном автовокзале Ростова пассажиров заставляли переплачивать за билеты

На Главном автовокзале в Ростове-на-Дону пассажиров вынуждали переплачивать за билеты. Управление ФАС по Ростовской области признало ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции».

В ведомстве установили, что ООО «Транс Сервис» арендовало у ПАО «Донавтовокзал» нежилое помещение и разместило на территории Главного автовокзала кассы, цены на билеты в которых стоили больше, чем в кассах ПАО «Донавтовокзал». При желании пассажиров приобрести билеты в кассах Главного автовокзала на аналогичный рейс, кассиры ПАО «Донавтовокзал» перенаправляли людей в кассу ООО «Транс Сервис».

В ростовском УФАС установили, что таким образом ущемлялись и интересы перевозчиков, поскольку пассажиров перенаправляли к конкурентам. Кроме того, «Транс Сервис» продавало билеты на маршруты перевозчиков, имеющих не соответствующие установленному расписанию паспорта маршрутов.

Организациям выданы предписания о прекращении противоправных действий.

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