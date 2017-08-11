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15:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Стартует капитальный ремонт на автодороге Елабуга — Лекарево — Армалы

(Елабуга, 11 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С 14 августа в Елабужском районе дорожники приступают к ремонту автодороги Елабуга — Лекарево — Армалы.

Дорожные работы будут вестись на территории села Колосовка. В связи с этим планируется перекрыть участок дороги от начала села до Танайского перекрестка. Протяженность этой дороги составляет 1,3 км.

По словам дорожников, здесь никогда не велись капитальные ремонтные работы, только лишь ямочный ремонт, поэтому дорожное полотно нуждается в срочном ремонте. В течение месяца легковые машины, едущие в Елабугу, смогут объезжать этот участок через село Танайка, а вот автовладельцам грузовиков эта объездная дорога закрыта, им рекомендовано заезжать в город через село Хлыстово.

Дорожные работы будут идти в течение одного месяца.

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