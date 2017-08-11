Андрей Бочаров оценил благоустройство Михайловки как качественное

Глава региона осмотрел территорию рядом с выставочным залом. Работы здесь начались в июне. До сентября планируется провести демонтажные работы, после чего будет проложена автоматическая система полива, отремонтировано дорожное покрытие, реконструированы линии наружного освещения, а также установлены светильники, малые архитектурные формы, скамейки, урны, проведено озеленение.

— Главное, чтобы работу вел надёжный подрядчик, и не повторилась ситуация, как в прошлом году, когда были претензии и по срокам, и по качеству. Финансирование мы обеспечим, но только при условии, что местная власть берет на себя ответственность и контроль за ходом работ. В настоящее время видно, что работа ведётся качественно, — заявил губернатор.

Замечание главы региона касалось ситуации, которая в прошлом году возникла с благоустройством улицы Коммуны. Финансирование проекта осуществлялось, в том числе, и на средства, полученные за победу в областном смотре-конкурсе «Благоустройство». Но подрядчик затягивал работы. Как выяснилось, организация занималась благоустройством в пяти районах, срывая сроки в трех из них. В ходе прошлогодней августовской рабочей поездки в Михайловку Андрей Бочаров поставил задачу привести в порядок эту улицу. Сегодня здесь появились мощеные тротуары, асфальтобетонное покрытие проезжей части.

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Контролю за реализацией проектов благоустройства и эффективностью расходования средств в регионе уделяется особое внимание: качество работ оценивают и представители областной власти, и местные жители, и независимые эксперты, и общественники. Нужно отметить, что губернатор лично инспектирует ход благоустройства в районах в ходе рабочих поездок.

Жители видят, как меняется территория их проживания — появляются новые зеленые зоны, облагораживаются улицы и дворы. По словам жительницы Михайловки Ирины Лебедевой, в городе с 2016 года идёт большая работа по благоустройству территорий. «Преобразилась улица Коммуны, приводится в порядок территория возле выставочного зала, благоустраиваются дворы. Все это очень радует, — говорит она. — Но хотелось бы, чтобы усилия в этом направлении принимали не только власть, но и ТОСы, собственники жилья, чтобы они работали, а не ждали, когда все сделают за них».

В Михайловке до конца года приведут в порядок четыре площади и пять дворовых территорий. В 2017 году в рамках приоритетного партийного проекта «Формирование современной городской среды» на эти цели выделено около 40 миллионов рублей. До конца года будет проведено благоустройство территории, прилегающей к детско-юношеской спортивной школе № 1, парка по улице Советской в селе Сидоры и парка по улице Мира в хуторе Сухов-2.

Всего за три с половиной года в Михайловке реализовано 55 проектов по благоустройству, в том числе 32 проекта осуществлены ТОС. В округе появился новый современный сквер «Коммунальщиков» со светодиодным игровым фонтаном, началось благоустройство парка имени Смехова, установлены девять детских площадок.