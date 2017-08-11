Андрей Бочаров оценил благоустройство Михайловки как качественное
Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по благоустройству в Михайловке.
Губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по благоустройству в Михайловке.
Глава региона осмотрел территорию рядом с выставочным залом. Работы здесь начались в июне. До сентября планируется провести демонтажные работы, после чего будет проложена автоматическая система полива, отремонтировано дорожное покрытие, реконструированы линии наружного освещения, а также установлены светильники, малые архитектурные формы, скамейки, урны, проведено озеленение.
— Главное, чтобы работу вел надёжный подрядчик, и не повторилась ситуация, как в прошлом году, когда были претензии и по срокам, и по качеству. Финансирование мы обеспечим, но только при условии, что местная власть берет на себя ответственность и контроль за ходом работ. В настоящее время видно, что работа ведётся качественно, — заявил губернатор.
Замечание главы региона касалось ситуации, которая в прошлом году возникла с благоустройством улицы Коммуны. Финансирование проекта осуществлялось, в том числе, и на средства, полученные за победу в областном
Контролю за реализацией проектов благоустройства и эффективностью расходования средств в регионе уделяется особое внимание: качество работ оценивают и представители областной власти, и местные жители, и независимые эксперты, и общественники. Нужно отметить, что губернатор лично инспектирует ход благоустройства в районах в ходе рабочих поездок.
Жители видят, как меняется территория их проживания — появляются новые зеленые зоны, облагораживаются улицы и дворы. По словам жительницы Михайловки Ирины Лебедевой, в городе с 2016 года идёт большая работа по благоустройству территорий. «Преобразилась улица Коммуны, приводится в порядок территория возле выставочного зала, благоустраиваются дворы. Все это очень радует, — говорит она. — Но хотелось бы, чтобы усилия в этом направлении принимали не только власть, но и ТОСы, собственники жилья, чтобы они работали, а не ждали, когда все сделают за них».
В Михайловке до конца года приведут в порядок четыре площади и пять дворовых территорий. В 2017 году в рамках приоритетного партийного проекта «Формирование современной городской среды» на эти цели выделено около 40 миллионов рублей. До конца года будет проведено благоустройство территории, прилегающей к
Всего за три с половиной года в Михайловке реализовано 55 проектов по благоустройству, в том числе 32 проекта осуществлены ТОС. В округе появился новый современный сквер «Коммунальщиков» со светодиодным игровым фонтаном, началось благоустройство парка имени Смехова, установлены девять детских площадок.
Вопрос благоустройства территорий является ключевым в реализации долгосрочной стратегии развития региона. В Волгоградской области с 2014 года реализовано 43 масштабных проекта в 36 муниципалитетах. В этом году к этой работе подключились центральные усадьбы, в которых приведут в порядок 90 территорий. В прошлом году 58 волгоградских дворов были приведены в порядок по программе «Наш двор — наш дом», в 67 установили детские площадки. В этом году эта работа будет продолжена уже в рамках общероссийского целевого проекта «Формирование современной городской среды», который родился из волгоградского регионального проекта при поддержке федерального центра. До конца года в Волгограде и в районах области будет обустроено 49 дворов.