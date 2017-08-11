Овощи и фрукты в июле подешевели, рыба и молоко незначительно подорожали

Источник: БЕЛТА

Продукты питания и безалкогольные напитки в июле подешевели на 0,75%. Картофель подешевел на 7,16%. Овощи упали в цене на 16,2% (больше всего подешевели свежая белокочанная капуста — на 41,23%, помидоры — на 13,17%, сладкий перец — на 5,75%). При этом подорожали свекла (на 28,38%), морковь (на 9,02%) и огурцы (на 2,53%).

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Фрукты стали дешевле на 3,98%. Больше всего упали в цене бананы (на 23,83%) и виноград (на 16,68%), стали дороже цитрусовые (на 6,83%) и яблоки (на 4,27%).

Молоко и молочные продукты в июле поднялись в цене на 0,34%, сыры — на 0,29%. При этом мороженое стало дешевле на 0,44%. Пшеничная мука выросла в цене на 0,44%. Мясо и мясопродукты подешевели на 0,05% (курица (цыплята, включая бройлеров) — на 0,14%), рыба и рыбопродукты (включая морепродукты) подорожали на 0,36%. Куриные яйца стали дешевле на 1,42%, кофе — на 0,78%, крупы и бобовые — на 0,25% (больше всего подешевел рис — на 1,86%).

Алкоголь подешевел на 0,27%, сигареты стали дороже на 5,35%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,38%. Одежда подорожала на 0,08%, обувь — на 0,83%, письменные принадлежности — на 3,85%. Мебель стала дешевле на 0,89%, электротовары подорожали на 0,33%.

Услуги подорожали в июне на 0,6%. Услуги пассажирского транспорта выросли в цене на 2,94%, туристические услуги подорожали на 4,04%, медицинские — на 0,43%. Услуги по страхованию легкового автотранспорта стали дороже на 5,24%.