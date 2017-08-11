Около 1,2 тыс. незаконных рекламных конструкций снимут в Иркутске

Об этом в ходе рейда по объектам, на которых проводятся работы по демонтажу, рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета экономики администрации города Надежда Лебедева, сообщает 11 августа пресс-служба мэрии.

С начала года в Иркутск уже демонтировано 769 незаконно размещенных рекламных и информационных конструкций. Кроме этого, выявлено еще 404 самовольно установленных конструкции, которые также будут демонтированы.

«Администрация города постоянно ведёт работу по удалению информационных материалов, таких как баннеры, растяжки, афиши и объявления и другие печатные материалы, самовольно размещенных гражданами на фасадах зданий, ограждениях, опорах освещения, деревьях. Кроме этого, в Иркутске установлено более ста досок бесплатных объявлений для горожан, предназначенных для расклейки частных объявлений и иного информационного материала», — отметила Надежда Лебедева.