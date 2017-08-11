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13:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 1,2 тыс. незаконных рекламных конструкций снимут в Иркутске

Около 1,2 тыс. рекламных и информационных конструкций демонтируют в Иркутске до конца 2017 года.

Об этом в ходе рейда по объектам, на которых проводятся работы по демонтажу, рассказала начальник департамента потребительского рынка комитета экономики администрации города Надежда Лебедева, сообщает 11 августа пресс-служба мэрии.

С начала года в Иркутск уже демонтировано 769 незаконно размещенных рекламных и информационных конструкций. Кроме этого, выявлено еще 404 самовольно установленных конструкции, которые также будут демонтированы.

«Администрация города постоянно ведёт работу по удалению информационных материалов, таких как баннеры, растяжки, афиши и объявления и другие печатные материалы, самовольно размещенных гражданами на фасадах зданий, ограждениях, опорах освещения, деревьях. Кроме этого, в Иркутске установлено более ста досок бесплатных объявлений для горожан, предназначенных для расклейки частных объявлений и иного информационного материала», — отметила Надежда Лебедева.

Как отметила заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Маргарита Ли, системная работа по выявлению и устранению незаконной рекламы продолжается. Во всех округах проведен мониторинг территорий, составлен график демонтажа таких конструкций. Согласно Правил благоустройства территории Иркутска, собственникам выдается предписание для самостоятельного демонтажа. Если такая работа не выполняется, рекламные конструкции демонтирует подрядчик. К работе подключаются управляющие компании, которые также приводят в надлежащий вид свои объекты — демонтируют незаконную рекламу с фасадов домов, ограждений, малых архитектурных форм.

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