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12:48 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области разработаны три сценария экологического развития региона

Министерство экологии Челябинской области разработало сценарии экологического развития региона в рамках Стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, основным мероприятием первого этапа работы над Стратегией — 2035 стал опрос представителей общественности и научного сообщества. По итогам опроса были определены основные гипотезы по направлениям экологического развития региона и выбраны приоритетные.

На втором этапе Минэкологии было предложено определить стратегические сценарии экологического развития региона, учитывая выбранные направления. В итоговый документ вошли три вероятных сценария.

Первый сценарий предусматривает значительное снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет внедрения новых технологий и контроля за выбросами. Второй предполагает существующее воздействие на окружающую среду. Третий предусматривает увеличение антропогенной нагрузки и усугубление существующей экологической ситуации в регионе.

Первый сценарий условно предложен министерством экологии Челябинской области в качестве целевого отраслевого сценария.

Согласно распоряжению губернатора, проект Стратегии должен быть разработан до конца 2017 года, затем документ пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования, в окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.

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