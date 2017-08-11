В Челябинской области разработаны три сценария экологического развития региона

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, основным мероприятием первого этапа работы над Стратегией — 2035 стал опрос представителей общественности и научного сообщества. По итогам опроса были определены основные гипотезы по направлениям экологического развития региона и выбраны приоритетные.

На втором этапе Минэкологии было предложено определить стратегические сценарии экологического развития региона, учитывая выбранные направления. В итоговый документ вошли три вероятных сценария.

Первый сценарий предусматривает значительное снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет внедрения новых технологий и контроля за выбросами. Второй предполагает существующее воздействие на окружающую среду. Третий предусматривает увеличение антропогенной нагрузки и усугубление существующей экологической ситуации в регионе.

Первый сценарий условно предложен министерством экологии Челябинской области в качестве целевого отраслевого сценария.