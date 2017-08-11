В Челябинской области разработаны три сценария экологического развития региона
Министерство экологии Челябинской области разработало сценарии экологического развития региона в рамках Стратегии
Министерство экологии Челябинской области разработало сценарии экологического развития региона в рамках Стратегии
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
На втором этапе Минэкологии было предложено определить стратегические сценарии экологического развития региона, учитывая выбранные направления. В итоговый документ вошли три вероятных сценария.
Первый сценарий условно предложен министерством экологии Челябинской области в качестве целевого отраслевого сценария.
Согласно распоряжению губернатора, проект Стратегии должен быть разработан до конца 2017 года, затем документ пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования, в окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.