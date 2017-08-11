Изменено расписание движения утреннего поезда из Балтийска
По просьбам пассажиров изменено расписание движения утреннего поезда из Балтийска. По новому графику составы будут ходить с 14 августа, сообщает
По просьбам пассажиров изменено расписание движения утреннего поезда из Балтийска. По новому графику составы будут ходить с 14 августа, сообщает
Пригородный поезд теперь будет отправляться из Балтийска на 43 минуты раньше — в 6:11. Соответственно, на Северный вокзал поезд будет прибывать в 7:12.
«При корректировке расписания была предусмотрена возможность пересадки пассажиров при переезде с Северного вокзала на Южный вокзал. Для переезда до Южного вокзала пассажиры смогут воспользоваться поездами, которые отправляются с нижней платформы Северного вокзала в 7:22 и 7:28», — рассказали в КЖД.
Отметим, что расписание вечернего поезда Калининград — Балтийск не меняется. По рабочим дням он отправляется с Северного вокзала в 18:22.