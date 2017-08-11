Изменено расписание движения утреннего поезда из Балтийска

Источник: Аргументы и факты

Пригородный поезд теперь будет отправляться из Балтийска на 43 минуты раньше — в 6:11. Соответственно, на Северный вокзал поезд будет прибывать в 7:12.

«При корректировке расписания была предусмотрена возможность пересадки пассажиров при переезде с Северного вокзала на Южный вокзал. Для переезда до Южного вокзала пассажиры смогут воспользоваться поездами, которые отправляются с нижней платформы Северного вокзала в 7:22 и 7:28», — рассказали в КЖД.