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12:41 (мск), источник: Lenta.Ru

РЖД завершили строительство ветки в обход Украины

РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово и начало пусконаладочные работы, а также тестовую эксплуатацию отдельных участков новой ветки. Ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

Согласно документу, окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

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В апреле сообщалось о том, что строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Журавка — Миллерово будут закончены к 1 августа.

Строительство ветки в обход Украины началось в 2014 году. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 21 сентября 2015 года.

В рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях планировалось построить семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, а также реконструировать станцию Журавка.

В РЖД ранее заявляли, что новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

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