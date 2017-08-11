РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
РЖД завершили
РЖД завершили
Об этом говорится в
Согласно документу, окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.
В апреле сообщалось о том, что строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Журавка — Миллерово будут закончены к 1 августа.
Строительство ветки в обход Украины началось в 2014 году. Соответствующее распоряжение было подписано
В рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях планировалось построить семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, а также реконструировать станцию Журавка.
В РЖД ранее заявляли, что новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.