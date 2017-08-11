РЖД завершили строительство ветки в обход Украины

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

Согласно документу, окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

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В апреле сообщалось о том, что строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Журавка — Миллерово будут закончены к 1 августа.

Строительство ветки в обход Украины началось в 2014 году. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 21 сентября 2015 года.

В рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях планировалось построить семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, а также реконструировать станцию Журавка.