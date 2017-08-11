В Крыму собрали рекордный урожай ранних зерновых за восемь лет
С площади 544 тыс. га было собрано более 1,7 млн зерна.
С площади 544 тыс. га было собрано более 1,7 млн зерна.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн. Хозяйства полуострова завершили уборочную кампанию, сообщили ТАСС в
«Уборка ранних зерновых в Крыму завершена. По оперативным данным районных государственных администраций, собрано 1 млн 733 тыс. тонн зерна с площади 544 тыс. га, средняя урожайность составила 32,5 центнера с гектара», — отметили в
Продолжается уборка поздних зерновых культур, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. га. «Убрано уже 35% площадей», — уточнили в министерстве.
Ранее министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщал, что урожай в Крыму стал рекордным за последние восемь лет. Впервые с 2009 года была превышена отметка валового сбора в 1,7 млн тонн.
В 2016 году в Крыму было собрано 1,447 млн тонн зерна, что на 104,7 тыс. тонн больше, чем в 2015 году.