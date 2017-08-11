В Крыму собрали рекордный урожай ранних зерновых за восемь лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Валовой сбор ранних зерновых в Крыму составил 1,733 млн тонн. Хозяйства полуострова завершили уборочную кампанию, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

«Уборка ранних зерновых в Крыму завершена. По оперативным данным районных государственных администраций, собрано 1 млн 733 тыс. тонн зерна с площади 544 тыс. га, средняя урожайность составила 32,5 центнера с гектара», — отметили в пресс-службе.

Продолжается уборка поздних зерновых культур, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. га. «Убрано уже 35% площадей», — уточнили в министерстве.

Ранее министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщал, что урожай в Крыму стал рекордным за последние восемь лет. Впервые с 2009 года была превышена отметка валового сбора в 1,7 млн тонн.