Российский истребитель пятого поколения получил официальное название

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) получил название Су-57, сообщил главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения. Су-57 — теперь мы будем его величать именно таким именем. Виктор Бондарев Главком ВКС РФ

Об этом главком ВКС РФ заявил в интервью телеканалу «Звезда».

20 июля он сообщил, что промышленность начнет изготовление установочной партии истребителей пятого поколения ПАК ФА, которая должна состоять из 12 самолетов. Тогда в рамках авиасалона МАКС было подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50.

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В 2019 году начнется поставка в войска партии ПАК ФА из 12 самолетов, сообщил ранее журналистам президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

«Предсерийное производство запланировано на 2019 год. Мы должны начать поставку установочной партии на существующем двигателе», — заявил Ю. Слюсарь.

Т-50 — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый «ОКБ Сухого». Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.