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12:54 (мск), источник: Новости Перми

В Перми начали сносить аварийный дом на Лебедева, 14

Всего с начала этого года в краевой столице было снесено 35 зданий, непригодных для проживания.

Источник: Новости Перми

Аварийный дом на Лебедева, 14, который городские власти называют самым крупным и сложным объектом, начали сносить. Сейчас работы проводятся в ручном режиме — подрядчик постепенно разбирает конструкции дома, пишет администрация Перми.

Дом был признан аварийным в 2012 году, все жители переселены в помещения маневренного фонда. На сегодняшний день всем семьям предоставлено постоянное жилье или выкупная цена за помещения.

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