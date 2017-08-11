В Перми начали сносить аварийный дом на Лебедева, 14
Всего с начала этого года в краевой столице было снесено 35 зданий, непригодных для проживания.
Всего с начала этого года в краевой столице было снесено 35 зданий, непригодных для проживания.
Аварийный дом на Лебедева, 14, который городские власти называют самым крупным и сложным объектом, начали сносить. Сейчас работы проводятся в ручном режиме — подрядчик постепенно разбирает конструкции дома, пишет администрация Перми.
Дом был признан аварийным в 2012 году, все жители переселены в помещения маневренного фонда. На сегодняшний день всем семьям предоставлено постоянное жилье или выкупная цена за помещения.