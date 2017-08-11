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16:09 (мск), источник: СуперОмск

Треть очагов свиной чумы по России заняла Омская область

За время появления чумы в Омской области она распространилась уже на восемь районов: Саргатский, Любинский, Омский, Горьковский, Нижнеомский, Оконешниковский, Таврический и Кормиловский. Всего зафиксирован 21 очаг заболевания, из-за чего было уничтожено 9800 голов свиней общим весом более 635 тонн.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о 2017 годе, то из 70 с лишним очагов по стране, у нас — 21, то есть, можно сказать, практически одна треть. А если говорить о 10 годах существования чумы свиней на территории РФ, то здесь больше всего пострадал Южный федеральный округ — Кубань и Краснодарский край», — заявил начальник ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Отметим, что свободными от чумы пока остаются в основном северные районы области: Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский, Седельниковский, половина Крутинского, также не затронуты Исилькульский, Полтавский и часть Русско-Полянского района.

Во избежание дальнейшего распространения чумы владельцам свиней настоятельно рекомендуют не выгуливать поголовье и держать животных в закрытых помещениях, а в случае гибели не утилизировать самостоятельно тела, а обращаться в ветслужбы.

Кроме того, обращаются ветеринары и к охотникам, которых просят не оставлять пищевые отходы на природе и предоставлять пробы убитых диких кабанов — именно последние могут разнести чуму как по территории Омской области, так и в соседние регионы.

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