Треть очагов свиной чумы по России заняла Омская область

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о 2017 годе, то из 70 с лишним очагов по стране, у нас — 21, то есть, можно сказать, практически одна треть. А если говорить о 10 годах существования чумы свиней на территории РФ, то здесь больше всего пострадал Южный федеральный округ — Кубань и Краснодарский край», — заявил начальник ГУ ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Отметим, что свободными от чумы пока остаются в основном северные районы области: Усть-Ишимский, Тевризский, Тарский, Седельниковский, половина Крутинского, также не затронуты Исилькульский, Полтавский и часть Русско-Полянского района.

Во избежание дальнейшего распространения чумы владельцам свиней настоятельно рекомендуют не выгуливать поголовье и держать животных в закрытых помещениях, а в случае гибели не утилизировать самостоятельно тела, а обращаться в ветслужбы.