Авиарейсов из Краснодара в Вену стало больше

Добраться самолетом из Краснодара в Вену до конца августа можно будет ежедневно — вместе с ростом пассажиропотока на этом направлении увеличилась и частота полетов. Ранее рейсы в Вену выполнялись шесть раз в неделю.

Теперь, ежедневно, кроме вторника, прилет из Вены в Краснодар — в 13:40, вылет из Краснодара — в 14:40. В эти дни перелеты выполняются на воздушных судах Embraer 195 вместимостью 120 мест. По вторникам прилет из Вены в Краснодар — в 13:30, вылет из Краснодара — в 14:40, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро». Перелеты выполняются на воздушных судах Airbus A319 вместимостью 144 места.