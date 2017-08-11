Авиарейсов из Краснодара в Вену стало больше
До конца августа в столицу Австрии из столицы Кубани будут выполняться ежедневные полеты.
До конца августа в столицу Австрии из столицы Кубани будут выполняться ежедневные полеты.
Добраться самолетом из Краснодара в Вену до конца августа можно будет ежедневно — вместе с ростом пассажиропотока на этом направлении увеличилась и частота полетов. Ранее рейсы в Вену выполнялись шесть раз в неделю.
Теперь, ежедневно, кроме вторника, прилет из Вены в Краснодар — в 13:40, вылет из Краснодара — в 14:40. В эти дни перелеты выполняются на воздушных судах Embraer 195 вместимостью 120 мест. По вторникам прилет из Вены в Краснодар — в 13:30, вылет из Краснодара — в 14:40, сообщает