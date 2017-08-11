Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Наталья Шкулева показала, как отдыхает с Малаховым (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: депутат нашёл на кадрах рыбалки Путина грубое нарушение
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла дело в суде
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
14День Воздушно-десантных войск—2017
14:00 (мск), источник: "Российская газета"

В программу капремонта дворов попадут все муниципалитеты Дона

С 2018 года проект «Формирование комфортной городской среды» будет распространен на все муниципальные образования Ростовской области. Это значит, любой житель региона сможет принять участие в модернизации территории вокруг своего дома. Жителям нужно будет лишь определиться с тем, какие объекты им нужны. Именно им решать, как их разместить и даже каким цветом их следует покрасить.

Такого глобального ремонта донские дворы не видели никогда прежде. Ранее донской регион подтвердил свою эффективность в расходовании государственных средств и стал одним из участников нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». По ней общественное пространство и дворы в многоквартирных домах будут ремонтировать и переоснащать с учетом требований жителей. Часть средств пойдет на парки, скверы, общественные спортобъекты и набережные. Остальное — на дворы.

Причем если в этом году проект коснулся шести муниципалитетов Дона (Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Донецка, Гуково и Зверево), то с 2018 года такую уникальную возможность получат все без исключения территории.

Что делать человеку, который захотел воспользоваться уникальной возможностью и обновить свой двор? Во-первых, нужно оставить заявку в администрации района. Всего до 2025 года планируется охватить несколько десятков тысяч объектов, однако в первую очередь помощь получат самые инициативные жители, которые подали соответствующие заявки.

Затем специалисты министерства ЖКХ встречаются с жителями двора и фиксируют все их предложения и пожелания. Кстати, судя по более чем 500 опросам, которые были проведены в Ростовской области, главным пожеланием является наведение порядка с автомобильными подъездами и развязками. Построенные в основном в советские годы дворы не рассчитаны на такое количество частного автотранспорта. Отсюда проблемы с парковкой и выездом. Еще люди просят построить или переделать устаревшие детские и спортивные площадки, провести красивое, современное освещение и озеленение.

Читайте также
На Дону проведут энергоэффективный капремонт почти тысячи многоквартирных домов

Комиссия отбирает первоочередные дворы по нескольким критериям, среди которых состояние двора, а также готовность проекта. Затем по отобранным заявкам готовятся дизайн-проект и сметная документация. Чтобы исключить коррупцию и возможность завышения цены подрядными организациями, все проекты будут проходить независимую экспертизу. Она должна подтвердить достоверность сметной стоимости и только затем попадет в программы и пройдет конкурсный отбор.

Как говорят специалисты, перед ними была поставлена принципиальная задача — работать с каждым объектом индивидуально. Чтобы не было как раньше, когда один типовой проект реализовали во всех дворах. Большое внимание уделяется эстетике. К 2025 году, когда завершается программа, в Ростовской области все города должны соответствовать лучшим мировым стандартам урбанистики как в плане практичности и удобства, так и красоты.

Отметим, что буквально сегодня в городе Донецке Ростовской области в рамках программы началось благоустройство дворовой территории площадью два гектара, сообщил министр ЖХК региона Андрей Майер. Город стал одним из первых на Дону, кто оперативно разработал дизайн-проекты и прошел нужную экспертизу. В этом дворе проведут не только работы из обязательного перечня Минстроя РФ, но и капремонт тротуаров и пешеходных дорожек, поставят современные лавочки и урны, установят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, автостоянку, проведут ландшафтное озеленение территории.

Кстати

Телефон «прямой линии» по вопросам реконструкции дворов в Ростовской области +7 (863) 240−13−60.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Адвокат: Срок оформления загранпаспорта нужно сократить до двух недель
ПВО РФ приведены в повышенную готовность из-за ситуации с КНДР
Дипломаты США высказались о возможном закрытии генконсульства РФ
Макфол резко раскритиковал Трампа за похвалу Путину
Задержанного в Турции россиянина приговорили к 6 годам тюрьмы
Новейший российский истребитель получил официальное название
Завершилось строительство железной дороги в обход Украины
Яйца с фипронилом попали в 15 государств в ЕС и за его пределами
Спорт
«Челси» и «Манчестеры» выходят на охоту: анонс нового сезона АПЛ В пятницу, 11 августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
За и против: темные стены в интерьере
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют Курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь