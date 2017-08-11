В программу капремонта дворов попадут все муниципалитеты Дона

Такого глобального ремонта донские дворы не видели никогда прежде. Ранее донской регион подтвердил свою эффективность в расходовании государственных средств и стал одним из участников нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». По ней общественное пространство и дворы в многоквартирных домах будут ремонтировать и переоснащать с учетом требований жителей. Часть средств пойдет на парки, скверы, общественные спортобъекты и набережные. Остальное — на дворы.

Причем если в этом году проект коснулся шести муниципалитетов Дона (Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Донецка, Гуково и Зверево), то с 2018 года такую уникальную возможность получат все без исключения территории.

Что делать человеку, который захотел воспользоваться уникальной возможностью и обновить свой двор? Во-первых, нужно оставить заявку в администрации района. Всего до 2025 года планируется охватить несколько десятков тысяч объектов, однако в первую очередь помощь получат самые инициативные жители, которые подали соответствующие заявки.

Затем специалисты министерства ЖКХ встречаются с жителями двора и фиксируют все их предложения и пожелания. Кстати, судя по более чем 500 опросам, которые были проведены в Ростовской области, главным пожеланием является наведение порядка с автомобильными подъездами и развязками. Построенные в основном в советские годы дворы не рассчитаны на такое количество частного автотранспорта. Отсюда проблемы с парковкой и выездом. Еще люди просят построить или переделать устаревшие детские и спортивные площадки, провести красивое, современное освещение и озеленение.

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Комиссия отбирает первоочередные дворы по нескольким критериям, среди которых состояние двора, а также готовность проекта. Затем по отобранным заявкам готовятся дизайн-проект и сметная документация. Чтобы исключить коррупцию и возможность завышения цены подрядными организациями, все проекты будут проходить независимую экспертизу. Она должна подтвердить достоверность сметной стоимости и только затем попадет в программы и пройдет конкурсный отбор.

Как говорят специалисты, перед ними была поставлена принципиальная задача — работать с каждым объектом индивидуально. Чтобы не было как раньше, когда один типовой проект реализовали во всех дворах. Большое внимание уделяется эстетике. К 2025 году, когда завершается программа, в Ростовской области все города должны соответствовать лучшим мировым стандартам урбанистики как в плане практичности и удобства, так и красоты.

Отметим, что буквально сегодня в городе Донецке Ростовской области в рамках программы началось благоустройство дворовой территории площадью два гектара, сообщил министр ЖХК региона Андрей Майер. Город стал одним из первых на Дону, кто оперативно разработал дизайн-проекты и прошел нужную экспертизу. В этом дворе проведут не только работы из обязательного перечня Минстроя РФ, но и капремонт тротуаров и пешеходных дорожек, поставят современные лавочки и урны, установят детскую и спортивную площадки, зону отдыха, автостоянку, проведут ландшафтное озеленение территории.

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